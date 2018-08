Saksa pysyy sittenkin MM-kalenterissa

Heikki Kulta

Saksan Grand Prix on varmistanut paikkansa ensi vuoden F1-kalenterissa, kun pitkällisten neuvottelujen jälkeen Hockenheimin isännät ovat päässeet yhteisymmärrykseen F1-johdon kanssa.

Autosportin mukaan käytännössä asiat sovittiin viime viikonloppuna.

Liberty Median ja Hockenheimin välinen sopimus on vielä allekirjoittamatta, mutta se pitäisi olla enää muodollisuus. Näin myös 2019 MM-sarjassa ajetaan 21 osakilpailua. Kisamäärän säilyttäminen nykyisellään vauhditti amerikkalaispäättäjien halukkuutta pitää Saksa mukana.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tiettävästi sopimus on tässä vaiheessa vain ensi kaudeksi, mutta neuvottelut jatkuvat viiden vuoden kiinnityksestä.

Alustava MM-kalenteri on luvassa nyt viikonloppuna Monzassa. Etukäteen on tiedossa, että ainakin seitsemän ensimmäistä osakilpailua ovat mukana samassa järjestyksessä kuin tälläkin kaudella – mutta jokaisella on kahden viikon väli.

Saksan Grand Prix on ollut MM-ohjelmassa muutamaa poikkeusta lukuunottamatta vuodesta 1951 lähtien. Viime kausina se on ajettu joka toinen vuosi.

Tänä vuonna viikonloppu oli menestys ja kisapäivää seurasi 70000 katsojaa paikan päällä.

Aivan erityisen tärkeä Saksan kisa on tietysti saksalaistiimi Mercedekselle.