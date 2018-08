Ferrarilla eniten pehmeimpiä renkaita kotiradalleen

Heikki Kulta

Kimi Räikkönen kuuluu siihen neljän kuljettajan joukkoon, jotka lähtevät Italian Grand Prix -viikonloppuun kaikkein pehmeimmällä rengasvalikoimalla.

Kaikkien aikojen ensimmäistä suomalaisvoittoa Italian maaperällä Grand Prix -kisoissa jahtaava Ferrarin suomalaiskuski valmistautuu ajamaan Monzassa kymmenellä setillä superpehmeillä, kahdella setillä pehmeitä ja vain yhdellä setillä keskikovia renkaita.

Samanlaisen valinnan ovat tehneet myös Force Indian Sergio Perez ja Esteban Ocon sekä Sauberin Charles Leclerc.

Kymmenen sarjaa superpehmeitä renkaita on myös Sebastian Vettelillä ja Marcus Ericssonilla.

Aika-ajo onkin Monzassa äärimmäisen tärkeä. Vuodesta 2007 lähtien kisa on voitettu paalulta kahta poikkeusta lukuunottamatta.

Mercedes on juhlinut Monzassa neljänä perättäisenä vuotena. Lewis Hamilton on voittanut niistä kolme. Kaikkiaan britti on valloittanut Italian kisan neljästi kuuden viime vuoden aikana.

Ferrarin viimeisin voitto on kahdeksan vuoden takaa. Silloin Fernando Alonso vei täysosuman startattuaan paalulta.

Viime vuonna Hamilton ja Valtteri Bottas hankkivat Mercedeksen kaksoisvoiton. Sebastian Vettel oli kolmas ja on näin ollut palkinnoilla kaikissa kolmessa aiemmassa Monzan kisassaan Ferrarilla. Red Bullilla hän voittikin kahdesti ja Toro Rossolla kerran.

Viime vuoden voitto tuli yhden pysähdyksen taktiikalla.

Kisapäivälle ennustetaan hyvää keliä 23-25 asteen lämmössä. Lauantaille on kuitenkin jonkunasteinen saderiski.

– Toimme Monzaan saman rengasvalikoiman kuin Belgiaan viikkoa aiemmin. Monza on vauhdin temppeli ja näin jälleen on ohjelmassa äärimmäisen nopea rata. Moottoritehot ovat isossa osassa, ja nykyautoilla vauhdit ovat yhä kovempia. Mielenkiintoista nähdä, onko sillä merkitystä, vai meneekö kisa edelleen yhdellä pysähdyksellä viime vuosien tapaan, Pirellin autokilpapäällikkö Mario Isola miettii.

– Aika-ajon on historiallisesti ollut aina tärkeä tällä radalla, mutta Daniel Ricciardo todisti viime vuoden vakuuttavalla esityksellään erilaisen taktiikankin ansiokkuuden.

Ricciardo nousi 12 paikkaa ja tuli maaliin neljäntenä.

Ferrari on suosikki ja MM-sarjaa johtava Hamilton myöntääkin viikonlopun rankkuuden Mercedeksen kannalta.

– Ferrari teki parempaa työtä Belgiassa koko viikonlopun ajan. He ovat yksinkertaisesti nopeampia. Voimme vain toivoa, että pakettimme sopii Monzaan Spata paremmin, Hamilton hahmotteli.

Hamiltonilla ja Bottaksella on viikonloppuun kummallakin kaksi settiä vähemmän kaikkein pehmeintä rengasta Ferrarin kuljettajiin verrattuna.

Rengasvalinnat (keskikova+pehmeä+superpehmeä)

Mercedes: Lewis Hamilton 2+3+8 - Valtteri Bottas 1+4+8

Ferrari: Sebastian Vettel 2+1+10 - Kimi Räikkönen 1+2+10

Red Bull: Daniel Ricciardo 2+3+8 - Max Verstappen 1+5+7

Force India: Sergio Perez ja Estaban Ocon 1+2+10

Williams: Lance Stroll 1+3+9 - Sergei Sirotkin 2+2+9

Renault: Carlos Sainz Jr ja Nico Hülkenberg 2+3+8

Toro Rosso: Pierre Gasly 2+3+8 - Brendon Hartley 1+4+8

Haas: Romain Grosjean 1+3+9 - Kevin Magnussen 2+2+9

McLaren: Fernando Alonso ja Stoffel Vandoorne 2+4+7

Sauber: Marcus Ericsson 2+1+10 - Charles Leclerc 1+2+10