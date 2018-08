Räikkösen viehätysvoima puree edelleen

Heikki Kulta

Ferrarin viimeisin maailmanmestari Kimi Räikkönen täyttää lokakuussa 39 vuotta.

Suomalaistähti on jo tällä hetkellä toiseksi vanhin kuljettaja, joka on ajanut Ferrarilla kilpaa sitten 1950-luvun. Mario Andretti ajoi 42-vuotiaana punaisella autolla kaksi kisaa kauden 1982 lopussa.

Toimittajakunnan nestoreihin lukeutuva kanadalaisveteraani Gerard Donaldson seuraa kiinnostuneena Räikkösen tilannetta.

– Toivottavasti Kimi jatkaa edelleen uraansa. Hän edustaa aivan omanlaistaan tyyppiä tässä urheilussa ja on erikoislaatuisella viehätysvoimallaan viimeisiä niin ison persoonallisuuden omaavia huippukuljettajia, Donaldson haikaili Turun Sanomille.

– F1:stä on tullut yhä enemmän nuorten miesten maailma. Kauan sitten kuskit olivat vielä paljon vanhempia. Juan Manuel Fangio oli sen huippujoukon vanhin ja lopetti vasta 47-vuotiaana. Hän voitti vielä silloinkin kisoja.

– Mielestäni Kimi voi olla tietyllä tavalla olla juuri sen Fangion aikojen kuljettajatyypin viimeinen edustaja.

– F1-tulevaisuus näyttää tällä hetkellä siltä, että tämä on yhä enemmän vankasti rahoitettujen nuorten miesten urheilua. Siinä suhteessa on Kimi on aivan ainutlaatuinen tapaus, kun jatkaa hommiaan samaan tapaan kuin aina ennenkin eikä aiheuta ympärillään ongelmia, mihin jotkut toiset kuljettajat ovat sortuneet ikääntyessään.

– Tässä tilanteessa Kimi on aivan loistava kuljettaja Sebastian Vettelin rinnalle. Ja juuri se tosiasia on samalla pidentänyt hänen uraansa jo näinkin pitkälle, Donaldson tuumaili.