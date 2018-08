Hartleyn ohitus parasta Bottasta

Heikki Kulta

Valtteri Bottas starttasi Belgian Grand Prix -kisaan pokaalinkiilto silmissään. Lopputulos oli nelospaikka, erinomainen ohitusmäärä ja nopein kisakierros.

Edes kisan jälkeen napsahtanut viiden sekunnin aikasakko ei pilannut Mercedeksen suomalaiskuskin onnistutta päivää.

Bottas laski, että nelossija näistä lähtökohdista oli maksimitulos, mihin hän pystyi.

– Tulos on ok, mutta sääli vain, ettei samalla tullut palkintosijaa. Teimme kaiken, mihin pystyimme. Kisa oli kontrollissa ensimmäistä mutkaa lukuunottamatta. Siinä hajosi etusiipi, kun edellä ollut jarrutti paljon aikaisemmin kuin odotin. Maksoi aikaa, kun jouduin hakemaan uuden siiven, mutta turva-autotilanteen myötä se ei maksanut sijoituksia. Kaiken kaikkiaan tämä oli mielestäni ihan onnistunut toipuminen siitä moottorirangaistuksesta.

Bottas aloitti käytetyillä pehmeillä renkailla, mutta vaihtoi saman tien superpehmeisiin renkaisiin, joilla veti 30 kierroksen maksimimatkan.

– Aika pitkä veto siitä tuli, mutta tavallaan sitä odotimmekin. Renkaat menivät rakoille, mutta jatkoimme vaan matkaa.

Vauhtiin päästyään Bottas tehtaili ohituksia. Varsinkin pyyhällys Toro Rosson Brendon Hartleyn edelle matkalla Eau Rougeen kuului niistä näyttävimpiin.

– Varmaan se oli niistä paras ohitus. Yleensä ohitetaan toiselta puolelta. Onnistuin pitämään paikkani vasemmalta, joten se liike tuntui mukavalta. Sain hyvän kyydin ensimmäisestä mutkasta, päätin pitää kaasun pohjassa, pysyin suunnitelmassa ja vedin sen mutkan nostamatta yhtään jalkaa.

Nelossijasta Bottas väänsi kättä loistavasti aika-ajossa kakkosrivin vallanneiden Force Indian Sergio Perezin ja Esteban Oconin kanssa. Ocon antautui helpolla, mutta Perezin kanssa Bottas joutui paiskimaan enemmän hommia.

– Meille tiiminä nämä pisteet ovat hyvin tärkeät Ferraria vastaan valmistajien sarjassa. Tulos on positiivinen, kun saimme paremman potin. Siitä tuli positiivinen tunne, vaikka en itse voittanut tai päässyt palkinnoille. Nyt on jatkettava täysillä eteenpäin. Ferrari on aika-ajon ja kisan perusteella vähän edellä, mutta meillä on yhä nopea auto ja uusi moottori tuntui tehokkaammalta, Bottas kartoitti.