Spa kasvattaa ohitusmäärien merkittävää edistystä

Heikki Kulta

Ohitusmäärät Grand Prix -kisoissa ovat kasvaneet tällä kaudella 34,5 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Viime kaudella ohituksia kirjattiin 20 kisassa kaikkiaan 435. Nyt 12 kisan jälkeen koossa on jo 351 onnistumista.

Luonnollisesti oma vaikutuksensa on sillä, että lähes jokaisella radalla on lisätty avattavan takasiiven sallivia DRS-alueita.

Kun rengaspuolella edelleen edetään kuitenkin konservatiivisen varovaisesti, ohitusmäärät jäävät kauaksi Pirellin ensimmäistä monopolikausista. Ennätys on kuuden vuoden takaa, kun 20 kisassa ohituksia tuli yhteensä 870.

Keskiarvo kisaa kohti oli silloin 43,5. Tämän hetken tahdilla keskiarvo on 29,3 ohitusta per kisa.

Kauden kärkituloksen jakavat Azerbaizdan ja Saksa. Kumpikin kisa lisäsi saldoa 50 ohituksella. Ranskassa tuli 48, Bahrainissa ja Kiinassa kummassakin 46 ohitusta.

Kauden ykköstykki ohituksissa on ollut Force Indian Sergio Perez. Viime vuoden kuningas Red Bullin Daniel Ricciardo tulee hyvänä kakkosena.

Kuljettajista eniten ohituksia yhdessä kisassa ovat tehtailleet kaksi kärkimiestä Lewis Hamilton ja Sebastian Vettel.

Hamilton takoi tusinan täyteen kotikisassaan Silverstonessa pudottuaan joukon hännille yhteensä törmäyksessä Kimi Räikkösen kanssa. Vettel puolestaan hurjasteli 12 ohitusta Ranskassa, missä niin ikään haki vauhdin muiden takaa torpedoituaan alussa Valtteri Bottaksen perään.

Bottas urakoi kymmenen ohitusta niin ikään Ranskassa. Ricciardo puolestaan ohitti kymmenen kertaa Unkarin kisassa.

Räikkösellä eniten ohituksia tuli Hamiltonin tavoin Silverstonessa. Kimille kertyi sieltä kuusi plussaa.

Ferrarin suomalaiskonkari on puolestaan kärjessä vähiten ohitettujen kuljettajien listalla. Kimi on joutunut antautumaan lentävillä kisakierroksilla vain kolme kertaa. Ricciardolla on yksi miinus enemmän. Hamilton ja Max Verstappen on ohitettu kuusi, Bottas seitsemän ja Vettel kahdeksan kertaa.

Viikonloppuna Spa-Francorchampsin radalla nähdään takuuvarmasti kohtuullisen värikäs kisa, missä ohituspörssi komistuu. Vuosi sitten Belgiassa kirjattiin 35 ohitusta, mikä riitti silloin kauden kakkospaikkaan Azerbaidzanin 42 merkinnän jälkeen.

Ohituspörssi

35 Sergio Perez

29 Daniel Ricciardo

27 Lewis Hamilton

26 Romain Grosjean

25 Carlos Sainz Jr

24 Fernando Alonso

22 Charles Leclerc

20 Kimi Räikkönen

18 Nico Hülkenberg, Sebastian Vettel ja Stoffel Vandoorne

16 Valtteri Bottas ja Esteban Ocon

13 Marcus Ericsson

11 Pierre Gasly

10 Kevin Magnussen

8 Max Verstappen

7 Brendon Hartley

5 Lance Stroll

3 Sergei Sirotkin

Eniten ohitetut

40 Lance Stroll

37 Sergei Sirotkin

31 Charles Leclerc

30 Marcus Ericsson 30

29 Pierre Gasly

27 Brendon Hartley

20 Kevin Magnussen

19 Esteban Ocon

18 Carlos Sainz Jr

15 Sergio Perez, Romain Grosjean, Stoffel Vandoorne

13 Fernando Alonso

8 Sebastian Vettel ja Nico Hülkenberg

7 Valtteri Bottas

6 Lewis Hamilton ja Max Verstappen

4 Daniel Ricciardo

3 Kimi Räikkönen