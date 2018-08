Hamilton ikävöi Laudaa

Heikki Kulta

Niki Laudan jättäytyminen – ainakin toistaiseksi – sivuun Mercedeksen johtoportaasta kalvaa aivan erityisesti MM-kärki Lewis Hamiltonin mieltä.

Kolminkertaiselle maailmanmestarille tehtiin keuhkosiirto wieniläisessä sairaalassa elokuun alussa.

– Tämä on ollut vaikeaa aikaa tiimille – erityisesti meille, jotka ovat olleet niin läheisiä Nikin kanssa. Kuulun siihen ystäväryhmään, joka on käynyt lävitse samat tunteet, Hamilton hahmotteli.

– Olen tietoinen taustoista ja tietoinen niistä riskeistä, joita leikkaukseen kuului. Ensimmäinen reaktioni asiasta kuultuani olikin, että halusin nähdä hänet, mutta toisaalta tiesin myös, että siitä voisi aiheutua infektioita, joten ei sinne voinut mennä. Pidin yhteyttä Nikin vaimoon koko ajan ja myös Toto Wolffin kanssa. Hänkin on uskomattoman läheinen Nikin kanssa.

– Kaipaamme kaikki Nikiä. Hieno juttu on, että Niki on yksi kaikkien aikojen huimimmista taistelijoista. Hän taistelee tälläkin hetkellä ja hänellä on ympärillään loistavia asiantuntijoita. Rukoilemme, jotta hän paranisi nopeasti, Hamilton summaili.