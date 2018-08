Hamilton ja Vettel ymmärtävät Alonson vetäytymishalut

Heikki Kulta

Lewis Hamilton ajoi Fernando Alonson tallikaverina 2007 McLarenilla. Sebastian Vettel puolestaan peri espanjalaisen paikan Ferrarilla 2015. Kummallekaan heistä 37-vuotiaan Alonson lopettamispäätös ei aiheuttanut sen suurempaa tunne-elämystä.

– En ole surullinen. Ei ole minun asiani tuntea surua tuollaisista asioista, vaikka tietysti kilpa-autoilun maailma häntä kaipaakin, Hamilton vakuutti.

– 17 vuotta on pitkä aika ajaa F1:ssä ja hän on ollut yksi kaikkien aikojen parhaista tässä urheilussa. Ikävää, ettei hän menestynyt niin hyvin, mitä hänen taitonsa olisi edellyttänyt.

– Urheilu on mielenkiintoinen koneisto. Ei riitä pelkästään, että on loistava kilpakuski. Paljolti riippuu siitä, miten tekee omat liikkeensä, miten pelaa tätä peliä. Tämä on kuin shakkia, missä pitää sijoittaa omat nappulansa juuri oikein. Kokonaispaketti koostuu siitä kaikesta.

– Fernando on paras kuljettaja, jota vastaan ole ajanut kilpaa. Toivotan hänelle kaikkea hyvää jatkossa. Hänen uransa on ollut pitkä, siinä tarvitaan valtavaa sitoutumista ja tunnen suurta kunnioitusta siitä, koska helppoa hänellä ei ole ollut, Hamilton suitsutti.

Vettel ymmärsi hyvinkin kuusi vuotta vanhemman kilpaveljensä ratkaisua.

– Viimeiset kaudet eivät todellakaan ole sujuneet sillä lailla, mitä hän odotti. Me kaikki huolehdimme itsestämme. Kun katsoo asioita ulkopuolelta, ei koskaan ymmärrä täysin kokonaiskuvaa toisen tekemien ratkaisujen syistä ja mitä hänen ympärillään tapahtuu.

– Selvä syy siihen, ettei Fernando ole voittanut tulee siitä, ettei hänellä ole ollut käytössään siihen riittävää pakettia. Tämä oli kuitenkin se tie, mitä hän oli päättänyt kulkea. Joskus se toimii, joskus ei, Vettel viitoitti.