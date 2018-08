Räikkönen ensi kertaa harjoituskärkenä sitten kevään

Heikki Kulta

Ensi kerran sitten Bahrainin Grand Prix -viikonlopun Kimi Räikkönen kirjasi nimiinsä harjoituspäivän kärkiajan perjantaina lempiradallaan Spa-Francorchampsissa.

Bahrainissa Ferrarin suomalaiskonkari oli nopein perjantain kummallakin jaksolla. Nyt Räikkönen piiskasi punaisen auton kärkeen iltapäivällä viileissä, mutta lopulta kohtuullisen vakaissa olosuhteissa.

Räikkönen teki aikansa superpehmeillä renkailla. MM-sarjaa johtava Mercedeksen Lewis Hamilton jäi 0,168 sekuntia samalla kumiseoksella.

Valtteri Bottas komppasi tallikaveriaan kolmosajalla. Hänen keskittymisensä kohdistui kuitenkin aika-ajon sijasta puhtaasti kisasäätöihin, kun lähtöpaikka joka tapauksessa on viimeisessä rivissä.

Räikköstä ei huimannut palata lomalta suoraan tuloslistan kärkeen.

– Tämä oli ensimmäinen harjoituspäivä tauon jälkeen. Se oli paluu arkeen ja samalla normijuttuihin, joita aina teemme perjantaisin. Auto tuntui hyvältä, mutta vielä on tehtävä töitä sen parantamiseksi lauantaille.

Siinä missä Räikkösen tallikaveri Sebastian Vettel sai uuden moottorin ohella myös uuden turbon, suomalaiskuski sai autoonsa vain uuden koneen. Varikolla liehiteltiin, että Räikkösen turbona Spassa on hänen vahva tunnesiteensä rataan, jolla hän on voittanut neljä kisaa.

– Uutta moottoria on vaikea verrata, kun edellisestä ajokerrasta on monta viikkoa. Mutta se on selvää, ettemme pistäisi autoon mitään uutta, ellei se tekisi sitä nopeammaksi ja veisi meitä taas eteenpäin.

– Span radasta pidän kauttaaltaan, mutta se ei tee minua yhtään nopeammaksi tai hitaammaksi, pidänkö paikasta vai en. Tämä on normaali perjantai. Ei mitään muuta, Räikkönen korosti.

– Auto voisi aina olla parempi, mutta kyllä se hyvältä tuntui. Tietenkin mitä enemmän pitoa on, sitä parempi sitä on ajaa, Räikkönen muistutti.

Bottas latautui jo kisaan.

– Kun varmistui, että otamme uuden moottorin autoon ja siitä seuraa rangaistus, keskittyminen aika-ajoon jäi sikseen, Bottas kuittasi.

Lauantaille on suuri saderiski. Kisapäivälle kuitenkin viimeisimmät ennusteet lupaavat viileää, mutta kuivaa keliä.

Harjoitusajat

2. harjoitusjakso

Ilma 17 / rata 27 astetta

1. Kimi Räikkönen Ferrari 1.43,355 (keskinopeus 243,959 km/t) - 29 kierrosta

2. Lewis Hamilton Mercedes –0,168 (1.43,523) - 28 kierrosta

3. Valtteri Bottas Mercedes –0,448 (1.43,803) - 29 kierrosta

4. Max Verstappen Red Bull –0,691 (1.44.046) - 25 kierrosta

5. Sebastian Vettel Ferrari –0,774 (1.44,129) - 31 kierrosta

6. Daniel Ricciardo Red Bull –0,895 (1.44,250) - 31 kierrosta

7. Sergio Perez Force India –1,307 (1.44,662) - 27 kierrosta

8. Carlos Sainz Jr Renault –2,126 (1.45,481) - 29 kierrosta

9. Marcus Ericsson Sauber –2,182 (1.45,537) - 24 kierrosta

10. Charles Leclerc Sauber –2,267 (1.45,622) - 25 kierrosta

11. Nico Hülkenberg Renault –2,398 (1.45,753) - 28 kierrosta

12. Romain Grosjean Haas –2,462 (1.45,817) - 29 kierrosta

13. Esteban Ocon Force India –2,580 (1.45,935) - 24 kierrosta

14. Kevin Magnussen Haas –2,723 (1.46,078) - 29 kierrosta

15. Pierre Gasly Toro Rosso –2,725 (1.46,080) - 33 kierrosta

16. Fernando Alonso McLaren –2,798 (1.46,153) - 28 kierrosta

17. Brendon Hartley Toro Rosso –2,982 (1.46,337) - 35 kierrosta

18. Sergei Sirotkin Williams –3,096 (1.46,451) - 35 kierrosta

19. Lance Stroll Williams –3,115 (1.46,470) - 34 kierrosta

20. Stoffel Vandoorne McLaren –3,141 (1.46,496) - 25 kierrosta