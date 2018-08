Räikkönen keskittyy vain voittamiseen sunnuntaina

Heikki Kulta

Jos Kimi Räikkönen kilpailisi kirjamyynnillä muita F1-kuljettajia vastaan, hän johtaisi sarjaa ylivoimaisesti. Radalla Ferrarin suomalaiskuljettaja jatkaa kautta kuitenkin edelleen kolmospaikalla.

Belgiassa Räikkönen on voittanut neljä ajamistaan 14 kisasta. Nyt tähtäimessä on historiallinen voitto, joka samalla olisi veteraanille uran sadas palkintosijoitus.

Olisiko sadas pokaali juuri suosikkiradaltasi Spasta kuin kirsikka kakussa?

– Tavoitteena on aina voitto. Jos siihen ei ole mahdollisuutta, otetaan sitten se sijoitus, mihin pystytään. Eikä sillä ole niin väliä missä ajamme kilpaa. Teemme omat normijuttumme ja katsotaan sitten sunnuntaina, mihin päädytään. Jos sitä pokaalia ei tule täällä, katsotaan sitten seuraavaan kisaan, Räikkönen tuumaili.

Räikkönen on aina nauttinut ajamisesta Spa-Francorchampsin radalla.

– Tuo muoto tekee tästä niin hienon kilparadan. Pidin kaikkein eniten siitä vanhasta mallista, missä ajoimme silloin urani alussa. Rataa on muuteltu muutaman kerran, mutta ei onneksi liikaa. Yleensä täällä syntyy hienoja kisoja ja sehän on hienoa niin meille kuskeille kuin katsojillekin.

Edes viikonlopuksi ennustettu sade ei säikytä Räikkösen menestystoiveita.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Keliä ei pysty valitsemaan. Se on mitä on ja ennusteet tuntuvat muuttuvan nytkin. Mutta kelillä ei ole niinkään väliä. Unkarissa autoa oli pitkästä aikaa mukava ajaa myös sateella. Jos se on samanlainen täällä, satakoon sitten.

Ferrarilla on erinomaisen vahva auto mestaritiimi Mercedeksen haastamiseen nyt myös huippunopeilla radoilla.

Onko Maranellon miehistö paremmassa iskussa teknisesti kuin aiempina vuosina?

– On mahdotonta verrata autoja vuodesta toiseen. Paljon tapahtuu koko ajan ja eri autojen kilpailukyky muita vastaan on aina erilainen. Olemme kuitenkin suoriutuneet tällä kaudella tähän mennessä aika tasaisesti.

– Tähtäimessä on aina parantaa autoa. Jos pystymme tekemään enemmän kuin kilpailijamme, tilanne on hyvä. Voimme keskittyä vain omaan tekemiseemme, tehdä autoamme yhä nopeammaksi ja paremmaksi. Sunnuntaina nähdään, miten olemme onnistuneet tänä viikonloppuna, Räikkönen summaili.

Kautta on jäljellä yhdeksän kisaviikonloppua. Räikkösen mukaan Ferrari lähestyy niitä samalla tavalla kuin muitakin tähän saakka.

– Tässä vaiheessa ei tule eroa aiempaan. Pyrimme välttämään huonot viikonloput ja huonot kisat, tekemään normijutut yhä paremmin, Räikkönen painotti.