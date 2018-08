Bottas palaa arkeen lähtöruuturangaistuksella

Heikki Kulta

Valtteri Bottas joutuu aloittamaan MM-kauden toisen puolikkaan rankalla lähtöruuturangaistuksella. Belgiaan on rahdattu neljäs uusi moottori, jolla ajaminen koko viikonlopun pudottaa Mercedeksen suomalaiskuskin viimeiseen lähtöriviin.

Vaikka lopullinen päätös tehdään vasta perjantaina, mestaritiimi tuskin edes miettii muuta mahdollisuutta, ellei uusi voimanlähde sitten aiheuta ongelmia harjoituspäivänä.

– Uusi moottori on aina edistysaskel ja jos ajamme sillä täällä, Spa on ainakin parhaita ratoja siitä koituvan rangaistuksen kärsimiseen. Nämä autot ovat suunniteltuja juuri tällaisille huippunopeille radoilla ja täällä niillä pystyy ohituksiin, Bottas kartoitti.

MM-sarjaa johtava tallikaveri Lewis Hamilton jatkaa tässä vaiheessa vielä moottorikiintiöön kuuluvalla voimanlähteellään. Odotettavissa kuitenkin on, että maailmanmestari siirtyy uuteen koneeseen jo seuraavassa kisassa Monzassa ja kärsii silloin oman vastaavan lähtöruuturangaistuksensa.

Ferrari iski heinäkuun kisoissa MM-sarjan vahvimmaksi kehittämällään moottorilla. Onko uusi moottori sitten Mercedeksen vastaus tuohon Maranellon heittämään haasteeseen?

– Riittääkö tämä, nähdään sitten radalla. Ferrarilla on kyllä ollut tosi kovat suoravauhdit ja selkeästi suuremmat tehot kuin meillä. Mutta jos otamme uuden moottorin autoon, siinä on aina parannuksia aiempaan verrattuna. Vasta radalla kuitenkin nähdään, millainen se on Ferrariin verrattuna, Bottas puntaroi Turun Sanomille.