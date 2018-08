Uuden Ferrari-pomon ensimmäinen Kimi-kommentti kirjan kautta

Heikki Kulta

Sattuma kantoi satoa viime keväänä talvitesteissä Barcelonassa, kun kirjaiilija Kari Hotakainen teki haastatteluja Kimi Räikkösen elämää kattavaan teokseensa.

Espanjassa satoi räntää ja ensimmäisen viikon testiajot jäivät kaavailtua vähemmäksi. Siten myös Hotakaiselle tarjoutui ylimääräistä aikaa rupatella Ferrarin suomalaiskuljettajaa tuntevien isokenkäisten kanssa.

Näin hänestä tuli tällä hetkellä ainoa kirjoitusalan ammattilainen, joka on haastattelut Ferrarin nykyistä toimitusjohtajaa Louis C. Camilleria Räikköseen liittyvillä kysymyksillä..

Samalla viime viikolla ilmestyneessä uutuuskirjasssa Tuntematon Kimi Räikkönen on Ferraria kuukauden ajan johtaneen Camillerin aito ulkopuolisen kommentti suomalaiskuskista.

Kirjassa Camilleri kertoo ystävystyneensä Räikkösen kanssa vuosien mittaan. He ovat käyneet yhdessä jääkiekkomatsissa Camillerin kotikaupungissa New Yorkissa, ja Kimi on vieraillut myös hänen viinitilallaan.

– Kimi ei tee eroa ihmisten välillä. Hän kohtelee kaikkia samalla tavalla, oli edessä sitten johtaja tai siivooja. Hän on emotionaalisesti älykäs. Formuloissa on paljon ylimielisyyttä, mutta hänessä ei ole sitä lainkaan, Camilleri totesi Hotakaisen nauhuriin.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Ennen nykyistä päätösvaltaansa Camillerilla on pitkän linjan kokemus Räikkösen sopimusasioista Ferrarilla. Hän oli tavannut suomalaiskuljettajan ensimmäistä kertaa Pariisissa 2006, kun Kimi oli manageriensa David ja Steve Robertsonin kanssa neuvottelumatkalla Ferrarin silloisen tallipäällikön Jean Todtin kotona.

– Kimi tuntui terävältä kaverilta. Pidän ihmisistä, jotka kuuntelevat. Saimme syntymässä kaksi korvaa, kaksi silmää ja vain yhden suun. Tämä kaveri käyttää niitä oikeassa suhteessa, Camilleri kiitteli.

Ferrarin kanssa Camilleri on ollut pitkään tekemisissä, kun hän toimi ennen tuoretta siirtoaan Maranallon kilpatiimin päärahoittaja Philip Morris Internationalin hallituksen puheenjohtajana.

Camilleri oli kutsuvieraana myös Minttu ja Kimi Räikkösen häissä kaksi vuotta sitten Italiassa. Ferrarin nykyistä pääjohtajaa sävähdytti erityisesti Kimin vaimolleen pitämä tunteikas puhe.

Hotakainen taustoitti Turun Sanomille, että hänelle jäi Camillerin tunteikkaasta haastattelusta hyvinkin lämmin kuva tämän läheisistä suhteista Räikkösen kanssa.

Tietysti kirjailija pisti heti merkille Camillerin nousun Ferrari-johtoon.

– Kimikin totesi, että aikamoinen yhteensattuma tuo haastattelu oli, kun tapahtui tällainen käänne kesällä. Tietenkin se johtui ikävistä tapahtumista, kun aiempi pääjohtaja menehtyi, Hotakainen selvitti.