Kirjan jälkeen odotellaan sopimusuutisia

Heikki Kulta

Kimi Räikkösen olemus kirjan julkistuspäivänä ja jälkeenpäin on ollut huomattavan vapautunut. Kaikki viittaa nyt siihen suuntaan, että 38-vuotias suomalaiskuski on saamassa vielä toivomansa jatkoajan Ferrarilla.

Viime kesinä on totuttu siihen, että Ferrari on julkistanut Räikköselle vuoden jatkopestin viimeistään elokuun tauolla.

Nyt uumoillaan, jos sopimusuutisia kuullaan puolentoista viikon kuluttua Monzassa, missä uusi toimitusjohtaja Louis C. Camilleri on virankin puolesta varikolla.

Varmaa on, että ainakaan Sebastian Vettelillä ja tallipäällikkö Maurizio Arrivabenellä ei olisi mitään Räikkösen jatkamista vastaan.

Arrivabene kiitteli kirjailija Kari Hotakaisen haastattelussa Räikkösen työminää.

– Kimi eroaa muista siinä, että hän ottaa ensin selvää ja puhuu vasta sitten.

Kirjassa Arrivabene mainitsee yhden asian, joka on tullut lihaksi Kimin suhteessa talliin: hän on lojaali. Kimi on ollut uskollinen kaikille talleilleen myötä- ja vastamäessä, varikkosuoralla ja jokaisessa mutkassa.