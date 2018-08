Mercedes ladatuin akuin haastamaan Ferrarit

Heikki Kulta

Mercedes on avannut viidennen perättäisen MM-taistonsa viidellä voitolla ennen kesätaukoa käydyissä kahdessatoista Grand Prix -kisassa.

Lewis Hamilton pääsi lomalle jopa voittoputkessa vedettyään pisimmän korren niin Saksassa kuin Unkarissa, vaikka Ferrarilla oli kummassakin nopein auto.

Mercedeksen kilpajohtaja Toto Wolff kiittelee, että runsaan kolmen viikon tauko tuli kreivinaikaan.

– Kun ajoimme viisi kisaa kuudessa viikossa, tehtaiden sulkeminen hetkeksi ajoittui tismalleen oikein. Saimme mahdollisuuden ladata akut ja kerätä energiaa taatusti rankkaan kauden loppupuoliskoon.

– Luvassa on varmuudella äärimmäisen tasainen taisto niin kuljettajien kuin valmistajien mestaruudesta. Uskon ratkaisun päätyvän aina Abu Dhabin finaalikisaan asti, aprikoi Wolff tiimitiedotteessa.

Wolffin mukaan Spa tietää aina upeita kisoja. Eau Rouge ja muut legendaariset mutkat luovat omat haasteensa ja sankat fanijoukot paikan päällä tuovat mahtavan tunnelman.

– On hyvin hankalaa tehdä ennustuksia Spahan. Jos tämä kausi on jotain opettanut, niin sen, ettei selviä suosikkeija ole enää millekään erityiselle ratatyypille. Näin nopein auto ei aina voitakaan. Kilpailullinen balanssi vaihtelee radalta toiselle. Varmaa on vain, että kilpailijamme tekevät rajusti töitä viedäkseen taistot yhä tiukemmalle.

– Meidän on pidettävä päät alhaalla ja paiskittava töitä heikkouksemme eliminoimiseksi ja tuodaksemme esiin omat vahvuutemme. Enteet ovat olemassa, että tästä kaudesta tulee sellainen, mistä puhutaan vielä vuosia myöhemminkin. Emme malta odottaa, että pääsemme taas iskemään radalle, Wolff hehkuttaa.