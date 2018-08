Häkkinen muistaa lopettamisen tuskat

Heikki Kulta

F1-urheilu palaa kesälomiltaan viikonloppuna Belgiassa. Viimeksi on kilpailtu Unkarissa reilut kolme viikkoa sitten.

Tuolloin virallisen käsiohjelman ostaneet pääsivät muistelemaan, miten Mika Häkkisen uran päättyminen oikein tapahtui 17 vuotta sitten.

Häkkinen sai tuhannet suomalaisfanit hurraamaan onnesta mykkyrällä kahtena perättäisenä vuotena Hungaroringin rinteillä voitettuaan Unkarin Grand Prix -kisan vuosina 1999 ja 2000.

Tänä vuonna Häkkinen teki tiliä tunnelmista vuotta myöhemmin, kun päätti lopettaa F1-uransa.

Alkusyksystä 2001 – pari viikkoa ennen 33-vuotissynttäriään – Häkkinen ilmoitti vetäytyvänsä syrjään ja viettävänsä sapattivuoden 2002.

Silti sapattivapaalta hän ei kuitenkaan koskaan tullut enää takaisin.

Haastattelussa Häkkinen kertaa tapahtumat, jotka saivat hänet lopettamaan F1-uransa niin aikaisin, että useimmat asiantuntijat pitävät sitä edelleenkin virheratkaisuna.

Sysäys tuli kauden 2001 avauskisassa Melbournessa Australiassa, missä Häkkinen ajoi rajusti ulos 32. kierroksella.

– Siitä tuli taas jäljet kypärään, veren maku suuhun, ja mietin, hei Mika, onko tässä järkeä, Häkkinen tuumaili tuolloin.

Kuutta vuotta aiemmin Adelaidessa Häkkinen oli menettää henkensä dramaattisessa törmäyksessä rengasvallin peittämään teräsaitaan kauden viimeisessä aika-ajossa.

Häkkinen sanoo käsiohjelmassa, että teki oikean ratkaisun lopettaessaan, mutta myöntää, että lopettaminen tarjosi yhtä ison haasteen kuin voittaminenkin kilpa-autoilussa.

– Se oli todella vaikeaa. Kun lopettaa ajamisen niin hektisessä F1-maailmassa, kaikki tuntuu pysähtyvän. F1:ssä on fantastista, kun kaikki rakentuu yhtä tarkoitusta – voittamista – varten. Siinä lasketaan jokainen minuutti, joka on tehtävä, ja missä on oltava. Sinulle tuodaan auto, ajat sitä, ja teet, mitä täytyykin. Sitten siirrytään taas eteenpäin.

– Kyllä, F1-elämä on rankkaa, mutta kun siitä hyppää yhtäkkiä pois, iskee valtaisa tyhjyys. Eikä ole kyse vain tunteesta, mitäpä tekisin nyt, vaan siitä, mikä tarjoaa sen tyydytyksen jatkossa. F1:ssä on aina tavoitteita, ja siinä saavuttaa aina jotakin.

– Kun antaa hanaa, ajaa täysillä, ja saa mutkan osumaan mukavasti, kokee aina sen JEES-fiiliksen. Vaikka tuntee, että mutka meni täydellisesti, miettii kuitenkin, että jospa hieman erilaisilla säädöillä se mutka menisi vieläkin nopeammin.

– Saako oikeassa elämässä koskaan sellaista värinää?

– Perhe on tärkeä, lapset ovat tärkeitä ja osa elämää. Mutta missä ihan oikeasti tehdään tiimityötä, missä juuri oikeat ihmiset ovat kimpassa ja joilla on yhteinen tavoite?

Häkkinen haki haasteita kokeilemalla rallia, sitten hän harkitsi hetken paluuta Williamsin kanssa, kunnes päätyi DTM-tähdeksi. Sen jälkeen liike-elämä kutsui.

– Otti aikansa löytää taas se sama tyydytys, mitä ajaminen F1-autolla tarjoaa.

– Minulla on ollut yhteistyökumppaneita markkinoinnissa ja promootiotöissä F1-urani jälkeen, mutta kun lopetin, se ei ollut riittävää. Kun lähdin liikemaailmaan, se sama nälkä ei enää palannut.

– Onhan se kiehtovaa. Yhtäläisyydet F1-työhön ovat massiiviset. Siinäkin tarvitaan nokkelaa porukkaa ympärille, ja tiimityö on kaikki kaikessa. Täytyy pitää taas silmät auki, katsella ympärilleen ja kuunnella ihmisiä. Siinäkin tarvitaan tietty katsantokanta, Häkkinen linjaili.