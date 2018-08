Oikaisuitta paras Räikkösen tarina

Heikki Kulta

Maranelloon viimeisimmän maailmanmestaruuden sankaroinut Kimi Räikkönen on yllättänyt Ferrari-väen jo kahdesti tämän vuoden aikana.

Vuodenvaihteessa hämmästytti omiin oloihinsa keskittyneen suomalaisveteraanin putkahdus Instagram-maailmaan.

Nyt torstaina maailman legendaarisimmassa kilpatallissa päivitellään, miten Räikkönen saatiin innostumaan hänen henkilökuvansa kartoittavasta kirjaprojektista.

Tuntematon Kimi Räikkönen kirjan julkistustilaisuudessa päähenkilö oli harvinaisen vapautunut.

Kumpi on Ferrarille suurempi yllätys – Instragram vai kirja?

– En ole kysynyt niiltä kummastakaan. Sitä pitää kysyä heiltä itseltään, niin se selviää, Räikkönen kuittasi Turun Sanomien haastattelussa.

Mitä itse luulet?

– Ei ole mitään tietoa. En kysele heidän mielipiteitään tuollaisissa asioissa. Ei se ole niiden juttuja, vaan ihan omiani ja päätän niistä itse.

– Eivät he ole sanoneet kummastakaan oikeastaan mitään. Tai Instagramista on toki tullut kyllä posiviitistakin palautetta. Siitä ne ovat diganneet.

Entä sitten Räikkösen oma kaveripiiri? Miten he ovat reagoineet uutiseen Kimi-kirjasta?

– Enpä ole kysynyt keltään. Näen niin vähän oikeasti kavereitani. Olimme Suomessa jouluna ja nyt tässä. Totta kai puhelimessa joku on kysynyt, että ai, sinusta tehdään kirja. Eikä kukaan tunnu siitä niin yllättyneeltä, ei minusta itsestäni ainakaan siltä vaikuta.

Torstaina ilmestyi vasta suomen- ja ruotsinkielinen kirja. 50000 kappaleen ensimmäinen painos on jo myyty loppuun ja kustantaja Touko Siltalan mukaan toisen painoksen suuruus määritellään ensi viikon alussa.

Kansainvälinen F1-media on näin toistaiseksi ainakin jonkinmoisessa paitsiossa.

Räikkönen ei ole lukumiehiä. Kari Hotakaisen tuotannostakin Kimi on lukenut vain tämän itseään käsittelevän teoksen. Kun kirjailija purki haastatteluja liuskoiksi, kuljettaja luki jokaikisen lävitse.

Tekstissä löytyy paljon yksityiskohtia, joista on kirjoitettu muuallakin, mutta jotka nyt on sitten niin kuin Räikkönen itse ne on kokenut.

Oletko halunnut oikaista tässä kirjassa jotain vanhoja tarinoita, jotka eivät ole täysin pitäneet paikkaansa?

– En todellakaan. Olisi ihan turhaa hommaa kommentoida tai ruveta oikomaan jotakin. Se ei johda mihinkään, vaan on loputon tie, joka voisi vain poikia lisätarinoita, Räikkönen kuittasi.

Eikö muistiisi sitten ole rekisteröitynyt mitään, mikä median välittämänä on mennyt täysin pieleen?

– Jos jotain on mennyt pahasti, sitten nähdään oikeudessa. Siitä sellaiset jutut oikenevat, ja siksi minun olisi ihan turha ruveta kirjoittamaan mitään.

Omakohtaisesti olen jossain väittänyt, että Räikkönen oppi englanninkieltä managerinsa Steve Robertsonin lapsien kanssa puhuessaan. Kirjassa paljastuu, että kieliopit tulivatkin Englannissa hänen ensimmäisenä tiimipäällikkönään toimineen Jim Warrenin kahdelta pojalta.

– Eli sinäkin olet oppinut jotakin... Tämähän on tietokirja! Räikkönen vitsaili tutulle toimittajalle.

Kuinka tyytyväinen Räikkönen on sitten lopputuloksen ja kuinka suuri helpotus on, että kirjaprojekti on nyt hoidettu?

– Ei tämä prosessi itsessään ollut paha. Kari on kirjailijana aika samanhenkinen kaveri kuin minäkin. Siksi tekeminen on silleen helppoa. Enkä minä siinä mitään tehnyt. Iskin vain tarinaa. Kari ne kirjoitushommat hoiti.

– Tietenkin on kiva, että tämä juttu on nyt loppu. En osaa sanoa, miten tyytyväinen olen lopputulokseen. Mutta se on kirja minun elämästäni, ja siitä, mitä olen touhunnut. Olen tyytyvyäinen omiin tekemisiini, enkä muuttaisi siinä mitään. Sanotaan niin, Räikkönen sumpli.

Miksi Räikkönen sitten tarttui tähän kirjahaasteeseen?

– Ei ole mitään yksittäistä syytä. Mielenkiintoa oli, sillä olen joskus miettinyt kirjaa. Kun ajatus vahvistui, halusin siihen jonkun ihan urheilun ulkopuolisen kirjoittajan. Mielestäni siten näkövinkkeli minusta ja lajista on todellisempi, Räikkönen perusteli.