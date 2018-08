Ventovieras F1-maailma haastoi Hotakaisen

Heikki Kulta

Porilaissyntyinen Kari Hotakainen sai Finlandia-palkinnon 16 vuotta sitten, kun Kimi Räikkönen saavutti ensimmäisiä palkintosijojaan McLarenilla Grand Prix -kisoissa. Sitä ennen ja sen jälkeen kirjailija oli kerännyt jo muita tunnustuksia.

Torstaina Hotakainen saapasteli Räikkösen rinnalle Ravintola Walliksen lehdistötilaisuuteen ensimmäisen tietokirjansa julkaisuun.

Palkintoja ei vielä tullut, mutta aivan erityisen ylpeä Hotakainen oli uudesta harvinaisesta Rolling Stones -vyöstään, jonka Räikkönen oli suhteillaan hankkinut hänelle kiitokseksi yhteisen kirjavuoden ponnistuksista.

61-vuotias Hotakainen on elävöittänyt suomalaisia kirjamarkkinoita 35 vuoden ajan. Urheilukin on tuttua nuoruusvuosien jääkiekko- ja jalkapalloharrastuksen myötä Rautalammin Urheilijoissa. Nyttemmin sulkapallo, hiihto, pyöräily ja kävely ovat lähellä miehen sydäntä.

F1-urheilu ja maailmalla kuuluisin suomalaisurheilija Kimi Räikkönen olivat sitten kuin ufot ulkoavaruudesta – viime kesään asti.

– Olen aina halunnut testata rajojani. Kun kirjailijan sanotaan olevan omimmillaan, kun liikkuu hyvin tuntemillaan alueilla, halusin poiketa linjasta ja hain haastetta, mistä en tietäisi yhtään mitään.

– Siten esiin nousivat F1 ja Kimi Räikkönen. Urheilu, jota kukaan ei voi vain harrastaa missään ja sen kautta äärettömän harvinaisen ammatin hankkinut mies, joka ei puhu mitään, Hotakainen taustoittaa.

Hotakainen aloitti tunnustelut 2011 ja yritti toisen kerran 2015. Sitten maaliskuussa 2017 Räikkösen asioidenhoitaja Sami Visa ehdotti tapaamista. Yhteinen aaltopituus löytyi ja menestyskirjailija kääri hihat uransa kiivaimpaan työrupeamaan, joka alkoi varsinaisesti elokuussa 2017.

Uutuuskirja alkaa varsinaisesti Hotakaisen raportilla ensimmäisestä yhteisestä kisamatkasta Räikkösen kanssa Malesiassa viime syksynä.

– Kun puhuminen on vähäistä, oli parempi keskittyä kuvaamaan tekemistä. Ujous on arvokas piirre ihmisessä. Kun joku urheilija puhuu paljon, yleensä siten vain peittelee itseään. Kimin kohdalla on toisin, kun vähän on paljon, Hotakainen perustelee.

– Fiktiivisten kirjojen jälkeen tästä oli karsittava kaikki epäolennaisuudet. Olen yrittänyt löytää tasapainon siinä, miten eri asioita käsitellään ja mitä ei käsitellä. Lukija päättää, miten olen siinä onnistunut.

Hotakainen korostaa, että uutuus on ennen kaikkea ihmis- eikä formulakirja. Hybridimalli, jossa on tekijän omaa kirjoittamista kohteesta, joka ei puhu paljon.

Kirjan käännösoikeudet on myyty jo kymmeneen maahan.

– Kimi on tässä lumiaurana. Minun nimeni ei niissä piireissä sanoa mitään kuin korkeintaan ehkä Ruotsissa, kirjailija muistuttaa.

Kovasti kirjaa odotellaan mm. Japanissa ja Kiinassa.

– Esimerkiksi Japanissa kunnia ja häpeä ovat valtavan iso asia. Kimin arvostus on siellä korkealla, kun hän ei koskaan syytä muita, vaan kantaa tekonsa aina itse, Hotakainen hehkuttaa.