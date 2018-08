STT-Raiko Häyrinen

– Varmaan pitää kysyä joltain muulta. Hankala sanoa. Ei mua kiinnosta, millainen mä olen. Kaikki on mulkkuja välillä. Jotain on vialla, jos ei ole koskaan mulkku. Äkkiähän sitä mulkuksi leimataan, jos on eri mieltä. Ne ovat vässyköitä, joilla ei ole mitään omaa mielipidettä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Kimi Räikkösen vastaus Kari Hotakaisen kysymykseen "millainen ihminen olet" kirjassa Tuntematon Kimi Räikkönen.

– Et sä sitä vauhtia tunne. Ennen kuin se lähtee käsistä. Joskus kesäloman jälkeen kun painat sitä suoraa aivan täysillä, tulee tunne, ettei pää ehdi mukaa. Tuntuu, että menee tunneliin, ja sitten kun jarrutat, niin tajuat sen vauhdin, ehkä neljän sekunnin ajan. Sitten tunne katoaa. Yleensäkin aina loman jälkeen niskaa koskee ja pää ei meinaa pysyä pystyssä ja joka paikkaa särkee.

– Kimi Räikkönen kuvailee F1-auton vauhtia.