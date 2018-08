Räikkönen ei usko rahan muuttaneen elämäänsä

STT-Raiko Häyrinen

Helsinkiläisen karaokeravintolan parvella istuvalla Kimi Räikkösellä on takanaan lähes kaksi tuntia puhumista: tunti Kari Hotakaisen Tuntematon Kimi Räikkönen -kirjan julkistamistilaisuutta ja sen jälkeen sarja viiden minuutin yksittäishaastatteluja.

Aikataulusta on lipsuttu siitä lähtien, kun formulamestari ja kirjailija saapuivat paikalle – he olivat parikymmentä minuuttia myöhässä juututtuaan ruuhkaan. Räikkösellä on yhä edessään useita tiiviisti aikataulutettuja tunteja täynnä puhetta uutuuskirjasta.

Sen tekemisen yksi motiivi oli Kari Hotakaisen kiinnostus formulakuskin puhumattomuuteen.

Mutta Räikkönen sanoo, ettei puhuminen vielä 105 minuutin jälkeen väsytä.

– Ei, Räikkönen vastaa päivän kuudennen yksittäishaastattelunsa ensimmäiseen kysymykseen.

Kirja on saanut nimensä Räikkösen lausahduksesta, että "hienointa olisi, jos voisi ajaa formula ykkösiä tuntemattomana". Mutta jos kuljettajat olisivat tuntemattomia, nykyisenkaltaista F1-sarjaa ei olisi.

Kysymys tästä näyttää kuitenkin yllättävän Räikkösen.

– En osaa sanoa, Räikkönen sanoo hetken pohdittuaan.

Räikkösen lapsuudenkodissa Espoossa ei ollut sisävessaa. Räikkösen edesmennyt isä Matti ajoi tiehöylää ja puski välillä kolmea työtä, jotta Kimi ja hänen veljensä Rami saivat harrastaa kilpa-ajoa, jossa kaikki eivät pelaa ja mahdollisuuksien epätasa-arvoa säätelee vanhempien lompakko.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Räikkönen on noussut vaatimattomista oloista satumaiseen rikkauteen ja sen mahdollistamaan elämäntapaan. Kirjassa kerrotaan, miten Räikkönen oli lähdössä yksityislentokoneella Helsingistä kotiinsa Sveitsiin ja sai päähänsä, että haluaa nähdä kuumaiseman. Lähin sellainen oli tarjolla Islannissa, jonne hän määräsi kapteenin lentämään. Kun formulamestari oli nähnyt kuun, matka jatkui Sveitsiin.

Kirjassa Räikkönen sivaltaa rahakkaista perheistä tulevia kuskeja: "Nykyään on tietysti näitä paskahousuja, joiden faijoilla on miljoonia, eihän ne tee mitään".

Mitä raha on muuttanut eniten Räikkösen elämässä?

– En osaa sanoa, että olisi yksi iso muutos. En näe, että raha olisi tuonut muutosta elämään. Laji on tuonut muutoksen elämään, on tullut julkisuutta, mennään edestakaisin ympäri maailmaa. Siinä mukana on tullut paljon hyvää, paljon pahaa. Yleisesti se laji itsessään on tuonut muutoksen, ei se raha, se on tullut sivutuotteena työnteosta. En näe, että se olisi muuttanut mitään tai tuonut jotain, Räikkönen vastaa.

Se on silti varmaa, että Räikkösen kahden lapsen kasvuvuodet ovat hyvin erilaiset verrattuna heidän isänsä lapsuuteen.

– Totta kai se on. Kyllä sitä on miettinyt. Monia asioita on miettinyt, että mistä itse on jäänyt paitsi. En mä sanoisi, että olen jäänyt mistään paitsi. Mulla on ollut hyvä lapsuus, kaikki on tehty mitä on tykätty. Tietenkin mahdollisuudet ovat paremmat, ja pystyn ehkä tarjoamaan omalle lapselle enemmän mitä on joskus itse saanut. Mutta ei sitä osannut edes haluta. Erilaista jokaisen ihmisen elämä on.

Entä onko Räikkönen miettinyt lapsilleen jäävää maailmaa, esimerkiksi ilmaston lämpenemistä ja oman työnsä vaikutusta siihen?

– On varmaan tullut jollain tavalla. Monia asioita, että millaiseksi se muuttuu, kun omat lapset on aikuisiässä. Ei niitä ikinä aiemmin tullut ajateltua ennen kuin omat lapset ovat tulleet. Kyllä se isän vaisto tai stressaaminen tulee mukana.