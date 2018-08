Kenen silmissä Kimi haluaa olla hyvä?

STT-Raiko Häyrinen

Kimi Räikköstä eivät muiden mielipiteet kiinnosta, paitsi jos kyse on hänen läheisimmistään. Se tulee selväksi, kun Räikkönen kertoo, kenen silmissä hän haluaa olla hyvä.

– En kenenkään, Räikkönen virnistää.

– Kunhan mä olen onnellinen omaan elämääni, mitä olen tehnyt ja tulen tekemään, ja vaimo tykkää mitä näkee, niin se on pääasia. Ja lapset tietenkin, Räikkönen jatkaa.

Lastensa kanssa Räikkönen haluaisi mennä Linnanmäelle niin, ettei kukaan tunnistaisi häntä eikä pyytäisi nimikirjoitusta tai valokuvaa. Se on kuitenkin mahdotonta ammatin julkisuuden – Räikkösen maailmassa formulakuljettajan työn huonoimman puolen – takia.

Kirjailija Kari Hotakainen piirtää uutuuskirjassaan Räikkösestä kuvan, jonka pääpiirteet on voinut aavistaa Räikkösen julkisuuteen antamien murusten ja hänestä liikkuvien urbaanilegendojen perusteella. Räikkönen on kilpailuhenkinen, ujo, varautunut, julkisuudessa niskaansa hieroen ja kiusaantuneesti kisojaan kommentoiva mutta myös vauhdikas juhlija, lapsirakas, hauska ja huumorintajuinen.

Mr Text Message, kuten Räikkösen pitkäaikainen kuntovalmentaja Mark Arnall luonnehtii Siltalan kustantamassa kirjassa. Tekstiviestityyliä olivat myös monet Räikkösen sanomisista kirjan julkistamistilaisuudessa torstaina Helsingissä.

Näin Räikkönen kertoi, mitä oli toivonut kirjalta:

– En mä toivonut mitään, se on mitä se on. Mua ei oikeastaan kiinnosta, jos joku tykkää tai ei.

Tai kirjan merkityksestä:

– Ei se oikeastaan muuta mitään.

Kirjan tekeminen oli lähtenyt Kari Hotakaisen aloitteesta. Moneen kertaa palkittu kirjailija kertoi haaveilleensa jo pitkään, ettei hänen tarvitsisi kirjoittaa aina omasta päästään.

– Räikkösessä on monia asioita, jotka kiinnostivat, puhumattomuus joka on harvinainen luonnonvara. Ihmistä on kuvattava tekojen kautta, jos puhetta ei tule, Hotakainen kertoi.

Räikkönen sanoi, ettei halunnut itsestään kertovan kirjan kirjoittajaksi urheilutoimittajaa.

– Sellainen, jolla ei ole käsitystä minusta, että siitä kuvasta tulee todempi. Eri kuvakulma, ei pelkkiä tuloksia sun muuta, Räikkönen sanoi.