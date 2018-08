Tappioputki tappoi Alonson motivaation

Heikki Kulta

Luis Vasconcelos

F1-sarjan toiseksi vanhin kuljettaja Fernando Alonso vetäytyy Grand Prix -urheilusta. 37-vuotias espanjalainen ei jatka McLarenilla, eivätkä muut tallit ole osoittaneet kiinnostusta hänen pestaamisekseen.

McLaren ilmoitti verkkosivuillaan, ettei Alonso aja F1-kisoissa 2019. Varauksella espanjalaisveteraani ottaa toistaiseksi vain sapattivapaan GP-kisoista.

On kuitenkin epätodennäköistä, että jos muut tallit eivät ole kiinnostuneita hänen palkkaamisestaan nyt, miten tilanne sitten olisi erilainen vuotta myöhemmin.

Alonso on voittanut 32 GP-kisaa, mutta viimeisin on yli viiden vuoden takaa kaudelta 2013 Espanjasta. Sen jälkeen hän on ajanut 101 kisaa voittamatta kertaakaan ja nyt neljättä vuotta ilman palkintosijojakin.

– Olen nauttinut jokaikisestä hetkestä näiden uskomattomien kausien aikana, enkä voi kiittää tarpeeksi kaikkia, jotka ovat tehneet tämän niin erityiseksi. Nyt on aika tehdä muuta ja siirtyä eteenpäin, Alonso summaili.

Alonsolla on selvä päämäärä, jota kohti hän siirtyy. Voitettuaan kaksi F1-mestaruutta ja niiden myötä Monacon GP-kisan kahdesti hän nappasi tänä vuonna täysosuman Le Mansin 24 tunnin kisassa ensimmäisellä yrittämällä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Jos hän voittaa jatkossa Indianapolisin 500 mailin ajon, hänestä tulisi historian toinen kilpa-ajaja, joka on saavuttanut ainutlaatuisen triplan Monacon, Le Mansin ja Indianapolisin täysosumilla.

– Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo mukanaan ja mitkä jännittävät haasteet odottavat seuraavan mutkan takana, Alonso ennakoi.

McLarenin johtaja Zak Brown kiitteli Alonson panosta koko urheilun näkyvyydelle.

– Jokaiselle tulee aika tehdä jotain muuta ja Fernando päätti, että näin tapahtuu tämän kauden päätyttyä. Kunnioitamme hänen ratkaisuaan, vaikka uskonkin hänen olevan uransa hienoimmassa vireessä.

Alonso on ajanut nyt 302 kisaa. Hän ehtii nousta kaikkien aikojen listalla toiseksi.

Kuskimarkkinoilla espanjalaistähden lähtö merkitsee melkoista mullistusta. McLaren tarvitsee kaksi uutta kuljettajaa, sillä Stoffel Vandoorne tuskin saa jatkaa edes kuluvaa kautta loppuun asti.

Vahvin ehdokas McLarenille on Carlos Sainz Junior, joka on vapaa agentti samalla hetkellä, kun Red Bull päättää, ettei hän peri Daniel Ricciardon paikkaa emotiimissä.

Myös Esteban Ocon on nostettu McLarenin ehdokaslistalle. Hän pystyisi vapautumaan nopeastikin, kun Force India on siirtynyt Lawrence Strollin omistukseen ja hänen poikansa Lance Stroll on tulossa tallin toiseksi kuskiksi viimeistään ensi kaudella.

Klo 9.32. Korjattu Alonson kisamääriä ja sijoitusta kaikkien aikojen listalla.