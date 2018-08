Alonso hylkää F1-haasteet

Heikki Kulta

Heinäkuun lopussa 37 vuotta täyttänyt Fernando Alonso vetäytyy F1-urheilusta.

Espanjalaistähti jättää Grand Prix -radat ainakin ensi kauden ajaksi. Todennäköistä on, että hän ajaa viimeisen F1-kisansa marraskuun lopussa Abu Dhabissa.

Alonso on ajanut neljättä kauttaan McLarenilla. Talli kertoi veteraanin ratkaisusta verkkosivuillaan.

– 17 mahtavan vuoden jälkeen on aika jatkaa eteenpäin. Olen nauttinut jokaisesta minuutista noina mahtavina kausina, enkä voi tarpeeksi kiittää ihmisiä, jotka ovat tehneet tästä niin erityistä, Alonso sanoi tiedotteessa.

Alonso on juhlinut urallaan maailmanmestaruutta kahdesti vuosina 2005 ja 2006. Hän on voittanut urallaan 32 kisaa ja palkintopallilla hänet on nähty 97 kertaa.

Alonson viimeisin kisavoitto on Espanjasta viiden vuoden takaa. Voitoitta hän on ajanut nyt 101 kisaa peräkkäin.

Alonso on tällä hetkellä MM-sarjassa yhdeksäntenä. Viime kaudella hän sijoittui viidenneksitoista.

Ensi vuonna Alonson päätavoite on varmuudella Indianapolisin 500 mailin klassikkokisan voitto. Siten hänestä tulisi Graham Hillin toinen niin Monacon F1-kisan, Le Mansin 24 tunnin kisan kuin Indy 500-täysosuman napannut kuljettaja.