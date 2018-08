Alonson pestaaminen ei innosta Horneria

Tallipäällikkö Christian Horner ei ole kiinnostunut Fernando Alonson palkkaamisesta Daniel Ricciardon korvaajaksi Red Bull-talliin.

– Kunnioitan valtavasti Fernandoa. Hän on vahva ja fantastinen kuljettaja. Mutta olisi hyvin hankala nähdä hänet tiimissä, koska hänellä on taipumuksena aiheutttaa pientä kaaosta, mihin hän sitten meneekin, Horner sanoo Beyond the Grid -podcastin audiolähetyksessä.

– En usko, että olisi kaikkein terveellisin ratkaisu tiimille, jos Fernando liittyisi mukaan. Meille etusijalla on jatkaa satsaamista nuoriin kuljettajiin ennemmin kuin palkata jo uransa loppua lähestyviä veteraaneja.

Lähinnä vaihtoehdot Max Verstappenin tallikaveriksi ovat Toro Rossolla nyt ajava Pierre Gasly tai Renaultille täksi kaudeksi lainattu Carlos Sainz Junior.

– Olemme onnekkaita, että meillä on monia lahjakkaita kuljettajia sopimuksella. Istumme alas ja arvioimme tilanteen, Horner taustoitti.