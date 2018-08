Ricciardolla uran vaikein päätös jättää Red Bull

Heikki Kulta

Koko uransa Red Bullin F1-dynastiassa ajanut Daniel Ricciardo vaihtaa yllättäen työantajaa. 29-vuotias australialainen on tehnyt kaksivuotisen sopimuksen Renaultin kanssa.

Red Bull siirtyy tämän kauden jälkeen Renaultin moottoreilta Hondan leiriin. Ricciardo kuitenkin jatkaa samoilla voimayksiköillä myös 2019 ja 2020.

Vielä Unkarin viikonloppuna Ricciardo ei peitellyt, että jatkopesti Red Bullin kanssa on viimeisteltävänä.

– Tämä oli luultavasti yksi urani toistaiseksi kaikkein vaikeimmista päätöksistä tähän mennessä. Päätin kuitenkin, että on aika tarttua tuoreeseen ja uuteen haasteeseen.

– Ymmärrän, että Renaultilla on vielä paljon edessä ennen kuin se saavuttaa tavoitteensa kilpaillakseen kaikkein korkeimmalla tasolla. Mutta olen vakuuttunut heidän kehityksestään kahden vuoden aikana, ja tiedän, että aina tässä urheilussa Renault on lopulta myös voittanut.

– Toivon auttavani heitä tällä matkalla niin radalla kuin sen ulkopuolella, Ricciardo julisti.

Ricciardon tallikaverina ajaa Nico Hülkenberg.

Ricciardolla on tilillään 141 GP-kisaa, joista hän on voittanut seitsemän ja ollut yhteensä 29 kertaa palkinnoilla. Paaluja hänellä on kaksi.

– Sopimuksen tekeminen Danielin kanssa alleviivaa päättäväisyyttämme kiihdyttää kehitystä kohti urheilun ehdotonta huippua. Tämä antaa tunnustusta myös tekemällemme työlle kahden ja puolen aikana. Danielin kiistaton taito ja karisma antavat huiman bonuksen ja luottamuslauseen tiimillemme. Meidän on palkittava hänen uskonsa ja tehtävä mahdollisimman hyvä auto, tallipäällikkö Cyril Abiteboul suitsutti.

Sopimukset 2019

Mercedes: Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas

Ferrari: Sebastian Vettel

Red Bull: Max Verstappen

Renault: Nico Hülkenberg ja Daniel Ricciardo

Williams: Sergei Sirotkin