Ricciardo lomalle yhä sopimuspaineissa

Daniel Ricciardon uusi sopimus Red Bullin kanssa ei ole pelkkää kosmetiikkaa, vaikka juuri nyt 29-vuotiaalla australialaiskuskilla ei olekaan muuta paikkaa ensi vuodelle.

Turun Sanomien tietojen mukaan Ricciardo haluaisi jatkaa sopimustaan Red Bullin kanssa vain yhdellä vuodella, kun tallin kuskikoordinaattori Helmut Marko vaatii häneltä kahden vuoden sitoutumista.

Max Verstappen allekirjoitti Red Bullin kanssa jatkosopimuksen kauden 2020 loppuun jo viime syksynä.

Ricciardo ilmoittautui kuskimarkkinoille silloin vuosi sitten. Hän totesi, että ainoastaan paikka mestaruudesta varmuudella ajavassa tiimissä kiinnostaa häntä.

– Seuraava sopimus on urani tärkein ratkaisu, Ricciardo korosti.

Niin Ferrarin kuin Mercedeksen suhteen hänen toiveensa kääntyivät laskuun.

Italialaistiimin valinta Sebastian Vettelin tallikaveriksi päätyi Kimi Räikkösen ja Charles Leclercin välille, ja saksalaistalli vahvisti Hockenheimin kotikisansa aattoan, että Valtteri Bottas jatkaa Lewis Hamiltonin tiimikaverina myös kolmannen kauden.

Näin Ricciardolle ei jäänyt pelimerkkejä siirtymiseksi mihinkään toiseen voittajatalliin. Hän on voittanut kaksi kertaa tällä kaudella, mutta se ei kuitenkaan ole auttanut hänen sopimusneuvottelujensa vahvistamisessa ensi vuodelle.

Red Bull vaihtaa Renaultin moottoreilta Hondan leiriin ensi kaudeksi. Sekään ei välttämättä paranna tallin näkymiä mestaruustaiston kannalta ensi vuodelle, kun Hondan taival McLarenin ja nyt Toro Rosson kanssa ei lupaa Mercedeksen ja Ferrarin haastamista ensi kaudeksi.

Tästä syystä on hyvin selvää, miksi Ricciardo ei halua lähteä sitomaan käsiään vuotta pidemmälle aikavälille.

Jos Red Bull-Honda 2019 on menestyvä paketti, hänen on helppo jatkaa tiimissä, mutta jos kokonaisuus jäii kauas odotetusta, mikä tahansa ratkaisu 2020 voisi olla parempi. Siksi vuoden sopimus on Ricciardolle tässä vaiheessa parempi vaihtoehto.