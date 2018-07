Sadas pokaali Spassa kutkuttaa Räikköstä

Heikki Kulta

Seuraava Grand Prix -tulos kärkikolmikossa nostaa Kimi Räikkösen viidenneksi kuljettajaksi harvojen ja valittujen sadan palkintosijan kerhoon. Ferrarin suomalaisveteraanilla on käynnissä viiden perättäisen TOP3-tuloksen putki ensi kerran 11 vuoteen.

Sopivasti tuo sadas pokaali voisi tulla heti kesätauon jälkeen Belgiassa.

Spa-Francorchampsin vanhan koulukunnan rata on aina kuulunut Räikkösen suosikkiareenoihin ja tämän hetken Ferrarilla hän voi pitkästä aikaa päästä revittelemään niihin haasteisiin sarjan nopeimmalla autolla.

Räikkönen on voittanut Belgian kisan neljä kertaa – kahdesti McLarenilla ja kahdesti Ferrarilla.

Yli sadan palkinnon miehiä ovat toistaiseksi Michael Schumacher (155), Lewis Hamilton (126) sekä Alain Prost ja Sebastian Vettel (molemmat 106).

99 palkinnostaan Räikkönen on hankkinut nyt 48 Ferrarilla, 36 McLarenilla ja 15 Lotuksella.

Räikkösellä on tällä kaudella jo kahdeksan palkintosijoitusta. Hän on jo nyt viime vuoden tulostaan edellä. 2017 Kimi pokkasi seitsemän pokaalia.

Parhaillaan kausillaan 2005 ja 2007 Räikkönen keräsi kaikkiaan 12 palkintosijoitusta.

Unkarista Räikkönen on hankkinut kymmenen prosenttia kaikista palkinnoistaan. Onko Hungaroring sitten rata, millä 38-vuotias suomalaiskonkari on ajanut enemmän hyviä kisoja kuin missään muualla?

– Siitä en tiedä, sillä ei tämäkään nyt kovin hyvältä kisalta tuntunut, kun tulin kolmanneksi. Hyvä vauhti meillä oli, mutta valitettavasti lauantain tapahtumat ja vähemmän ihanteellinen startti eivät tarjonneet mahdollisuutta sen hyödyntämiseen päästessäni ajamaan omillani muita kiinni.

– Pystyimme kuitenkin vuorotellen tallikaverin kanssa lyömään painetta Valtteri Bottakseen ja se toi lopulta meille kummalekin paremman sijoituksen. Oli mukavaa päästä rutistamaan, kun renkaat kestivät sillä tavalla tehtyäni kaksi pysähdystä. En kuitenkaan ole tyytyväinen lopputulokseen, vaikka tiiminä saimmekin kohtuulliset pisteet.

– Tästä on jatkettava töitä, ja tehtävä syksyllä entistä siistimpää työtä, niin ne toivotutkin tulokset tulevat sieltä, Räikkönen linjaili.

Räikkösen kesäloma ei alkanut välittömästi sunnuntai-iltana. Keskiviikkona hänellä on vielä ohjelmassa testipäivä Hungaroringin radalla. Kimi on yksi viidestä kisakuskista, jolla on ajovuoro näissä kaksipäiväisissä yhteistesteissä.