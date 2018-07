Bellille ylennys Renaultilla

Heikki Kulta

Pitkän historian Renaultin ja Enstonen kilpatiimin kanssa jakava 60-vuotias Bob Bell nimettiin tiistaina omien nykyisten tehtäviensä ohella ranskalaistallin uudeksi tekniseksi neuvonantajaksi.

Bell toimi teknisenä johtajana Renaultin loistovuosina 2005-06, kun Fernando Alonson loistolla tuli kaksi perättäistä tuplamestaruutta.

Kun Flavio Briatore ja Pat Symonds joutuivat väistymään tallijohdosta Singaporen salaliiton jälkeen 2009, Bell toimi hetken myös Renaultin tallipäällikkönä.

Sittemmin Bell siirtyi Mercedeksellä, missä oli siivittämässä saksalaistiimin MM-sarjan kärkeen vuosien 2011-14 ansioillaan.

Nyt Bell ylenee Enstonen tallissa uusiin haasteisiin.

– Muutosprosessissa nykyiseen työhönsä ja taktisten projektien lisäämisellä tiimin pitkäaikaiseen kehitykseen Bell ottaa vastuun teknisestä yhteistyöstä myös kolmansien osapuolien kanssa, kun niissä vaaditaan erityisosaamista niin asiantuntemuksessa kuin teknisessä taitavuudessa, tiedote selvitti.

– Kahden ja puolen vuoden aikana Bell on auttanut Renaultin vakituiseksi pisteiden saalistajaksi MM-sarjassa, Hänellä on suuri sydän tätä tiimiä kohtaan, hän on todella kovan luokan motivaattori, joka saa kaiken irti jokaisesta, tallia johtava Cyril Abiteboul ylisti.