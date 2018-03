Ohittaminen yhä vaikeampaa

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff seurasi huolestuneena Valtteri Bottaksen vaikeuksia kauden avauskilpailussa Melbournessa. Vasta 15. ruudusta startannut suomalainen kykeni mahtitallin autolla vain kolmeen ohitukseen.

Wolffin mielestä se todistaa tallien voimasuhteiden tasoittuneen.

– Tallien erot ovat kauttaaltaan pienemmät. Valtteri teki kilpailussa enemmän ohituksia kuin kukaan muu, mutta hän ei olisi päässyt kymmenen kärkeen ilman turva-autotilannetta, jossa hänen ajoituksensa oli täydellinen, Wolff taivasteli tilannetta Australian kisan jälkipyykissä.

Bottas vahvisti asian.

– Erot ovat nyt niin pienet, että takaa on vaikea nousta. Edellä ajavaa on vaikea seurata, koska meillä on tänä vuonna entistä enemmän aerodynaamista pitoa, Bottas tunnusti.