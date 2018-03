Räikkönen eturivin eväillä MM-taistoon

Heikki Kulta

Kimi Räikkönen kurkotti vasta toisen kerran urallaan eturiviin Australian avauskisassa. Se ei saanut Ferrarin suomalaiskuskia huutamaan hurraata. Keskittyminen kisaan on kuitenkin aina kannustavampaa, kun pääsee hyökkäämään hyvistä asemista ensimmäiseen mutkaan.

Kaikkiaan Räikkösellä on nyt 38 eturivin lähtöpaikkaa. Suomalaiskuskeista Mika Häkkisellä on yksi enemmän.

MM-taiston kannalta Räikkönen hakee parasta starttiaan viiteen vuoteen. Vain lähtemällä avauskisojen jälkeen Ferrarilla enemmän pisteitä hankkineena kuljettajana, ei Kimillä olisi vaaraa jäädä kakkosrooliin tallikaverinsa Sebastian Vettelin takana.

Lauantaina Melbournen aika-ajossa Räikkönen kiilasi eturiviin Vettelin edelle yhden sadasosan turvin. Lewis Hamilton rohmusi paalun aivan superkierroksella 0,664 sekuntia nopeampana.

Vaikka Räikkönen avasi kauden parhaalla aika-ajotuloksellaan 11 vuoteen, hän kiisti jyrkästi, että tulos olisi ollut täydellinen.

– Kun on toinen ja kolmas, ja ero kärkeen on iso, ei se todellakaan ole täydellinen tulos. Olen kuitenkin suht’tyytyväinen tähän aika-ajoon. Olosuhteet olivat hankalat aamuisen sateen jäljiltä, ja kaiken kaikkiaankaan emme tienneet, mitä voimme odottaa.

Kun Räikköseltä kysyttiin, voiko Ferrari voittaa kisassa Mercedeksen, hän pyöritteli toisen kerran päätään.

– Ihan sama tilanne kuin aika-ajossa. Kun on kauden ensimmäinen aika-ajo, ei tiedä, missä on menossa muihin nähden ja kisassa se on sama juttu. Tiedämme paremmin tämän ja seuraavan kisan jälkeen.

Räikkösen viimeisin voitto tuli Lotuksella Australiassa viisi vuotta sitten. Silloin se tuli seitsemännestä ruudusta hyvin sateisin aika-ajopäivän jälkeen. Eturivistä on loogista lähteä ajamaan voitosta.

– Tietysti olisi aina mukava voittaa, ja se on aina tähtäimessä. En voi ennustaa, tapahtuuko niin, mutta yritetään päästä siihen.

Hyvät pisteet avauskisasta on MM-taiston kannalta oleelliset.

– Ei se ennen ollut niin tärkeää, kun silloin kauden alussa tuli aina paljon keskeytyksiä. 4-5 viime vuotta autot ovat kuitenkin olleet luodinkestäviä, eikä voi luottaa siihen, että jos itselle tulee joku pulma, niin sama sattuu muillekin. Siksi pitää saada aina pisteet, ja jatkaa sitä kautta seuraavaan kisaan hakemaan seuraavia.

– Kausi on pitkä, mutta jos haluaa taistella mestaruudesta, on syytä napsia aina parhaat mahdolliset pisteet.

2007 lähtiessään eturivistä Australiassa, Räikkönen voitti kisan. Onko startti eturivistä tällä radalla suuri etu kisaan, kun ohittaminen on niin vaikeaa?

– En usko, että se muuttaa hirveän paljon mitään. Tietysti haluan aina olla niin ylhäällä lähtöruudukossa kuin suinkin voin, mutta ei se vielä mitään takaa. Mitä onkin tapahtunut aiemmin, ei vaikuta siihen, miten sunnuntain kisa menee, Räikkönen ruoti.

– Yritämme ajaa hyvän kisan, ja katsotaan, mihin se riittää. Tietenkin tässä kohtaa on aina epävarmuutta – kuten nyt aika-ajossakin – kun on menossa kauden ensimmäinen kisaviikonloppu. Teemme paljon omia juttuja, ja toivottavasti saamme siten hyvän tuloksen.

Yllättikö Ferrarin vauhti Räikkösen?

– Aika-ajo oli aika lailla ok, ja kierros oli kohtuullinen. Olisin voinut päästä vähän kovempaa, mutta nelosmutkassa tuli virhe. Tunne autossa ei ollut huono. Tietenkin olisi voinut mennä vähän paremmin siellä ja täällä. Yritämme parhaamme kisassa, jatkamme töitä ja sitten näemme, mihin pystymme, Räikkönen linjaili.

Suomalaiskuskien eturivin lähtöpaikat

39 Mika Häkkinen

38 Kimi Räikkönen

10 Keke Rosberg

8 Valtteri Bottas

4 Heikki Kovalainen