Bottas ruoski itseään uransa rajuimmasta ulosajosta

Heikki Kulta

Melbourne ei ole vielä milloinkaan hymyillyt täydellä terällään Valtteri Bottakselle. Nyt Mercedeksen voittaja-autolla toista kauttaan aloittava suomalaiskuski nieli katkeraa kalkkia, kun joutuu eturivin sijasta sunnuntain kisaa kaukaa takaa 15. lähtöruudusta.

Kolmannen aika-ajon aluksi Bottas latautui taistelemaan paalusta tallikaveriaan Lewis Hamiltonia vastaan. Ensimmäisen vedon ensimmäinen mutka osoittautui Hamiltonin avaimeksi ylivoimaiseen paaluun. Bottaksen se heitti tylysti muuriin keräämään itseluottamustaan ja miettimään syntyjä syviä romuttuneessa autossaan.

– Ensimmäinen mutka meni vähän leveämmäksi, mitä halusin. Pyrin viemään siihen sen vauhdin, jolla olisin voittanut aikaa. Rengas meni kuitenkin kanttikiven ylitse vedetylle tekonurmelle, joka oli vähän kostea aikaisemman sateen vuoksi. Siitä lähti perä alta, pyörät sutivat, ja kun siinä kohtaa ollaan täydellä kaasulla, on liian myöhäistä tehdä enää mitään. Se vaan tapahtuu niin nopeasti, Bottas selvitti.

Ehtiikö tuollaisessa tilanteessa ajatella mitään?

– Kyllä ehtii, ja siitä tule sellainen luontainen korjausreaktio, vaikka ei se enää mitään auttanutkaan, kun perä oli jo irti.

Bottaksen kehoon tuli 27 g:n tärsky.

– Eihän ihmiskehoa ole rakennettu kestämään noin kovia kolhuja. On se varmaan isoin, mitä minulle on sattunut formuloissa, Bottas myönsi, – En ole vastaavia kolhuja ennen kokenut. Mutta ei juuri tunnu kipuja – tai mitä nyt vähän sattuu, mutta sen ansaitsee, kun tekee tuollaisen virheen, Bottas hymähti.

Bottaksen onnettomuus oli myös halo-ajan ensimmäinen. Oliko uudesta turvakaaresta apua tässä tilanteessa?

– En tiedä, mutta kyllä siinä paljon niitä osia lenteli. Eikä siitä halosta ainakaan mitään haittaa ollut.

Bottaksen takaiskut eivät jääneet Australian viimeisen aika-ajon tuhonneeseen rajuun ulosajoon. Osumassa muuriin vaihdelaatikko hajosi ja siirtyminen uuteen pudottaa hänet vielä viisi lähtöruutua alemmas.

– Ei näitä viikonloppuja lauantaisin parane luovuttaa. Lähden kisaan hakemaan parasta mahdollista tulosta, vaikka voitosta ei näin kaukaa takaa lähtiessä enää taistellakaan. Olihan minulla viime vuonnakin Bakussa kisa, missä oli jo kierroksen kärkeä perässä, mutta nousin lopulta toiseksi, Bottas luotaili.

– Olen iloinen, kun olen kunnossa, mutta autolle kävi huonommin. Jos saamme kaiken kohdalleen, kisassa on paljon mahdollisuuksia. Auto on aika-ajoon hyvä, minkä Lewis todisti paalullaan, ja tiedämme, että se on hyvä kisaankin. Täällä Melbournessa voi kisassa sattua paljonkin.

Bottas käväisi kenttäsairaalan tutkimuksissa, ja keräsi sen jälkeen ajatuksiaan omassa rauhassa.

– Ei siinä nyt muuta ole kuin että lähdetään nyt kisaan. Siitä otetaan kaikki irti, mitä on otettavissa. Turha tässä on alkaa surkuttelemaan.