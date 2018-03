Ylävitoset ykkösfanilta

Kolumni 25.3. On aina helppo olla jälkiviisas, mutta etukäteen tulevan maalailu onkin sitten sitäkin haastavampaa.

F1-varikkojen vakiovippi Moko on vannoutunut Kimi Räikkösen kannattaja. Hänellä tuntuu kuitenkin olevan ennustajankin lahjat mielessään.

Albert Parkin pyhimmässä Ferrarin autotallien edustalla Moko erottuu jälleen kerran mustanpuhuvalla vapaa-ajan vaatetuksellaan – myssy ja kesäpaita – sekä varvastossuissa, joissa oikean jalkapöydän päällä loistaa iso punainen numero seitsemän.

Moko fanittaa kautta innoissaan. Tosin hän väittää tietävänsä jo, kuka mestaruuden voittaa...

– Kimi – (tai Pro, kuten Moko kutsuu kaveriaan) – on taas kuin uudesti syntynyt, ihan samalla lailla siihen verrattuna, kun hän palasi rallista F1-radoille. Nyt hänellä on parempi auto ja hän on elämänsä parhaassa kunnossa. Pistän paljon likoon Kimin mestaruudelle, Moko vakuutti silmät loistaen ennen aika-ajoa ja läpsäyttää ylävitoset tutun toimittajan kanssa.

Moko sanoo virittäneensä Kimin mestaruusjahtiin Australiassa 11 vuotta sitten toteamalle tälle, että nyt on sen aika. Samalla lailla hän oli tervehtinyt kaveriaan tälläkin kertaa.

Aika-ajotulos oli Räikköselle mieleen, vaikka tietenkin sekunnin rökäle-ero Mercedekseen onkin kaikkea muuta kuin toivottu. Tallikaveri Sebastian Vettel joutuu ainakin kisaan takaa-ajajana, ja Ferrarin käytännön mukaan ykköstaktiikka ja varikkokäynnit menevät edelläolevan hyväksi.

Heikki Kulta