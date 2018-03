Bottas ajoi seinään ja Räikkönen eturiviin

STT-Tapio Keskitalo

Australian aika-ajon luultavasti tyytyväisin ja pettynein kuljettaja löytyivät samasta tallista. Mercedeksen Lewis Hamilton säkenöi tyytyväisyyttä paalupaikkansa jälkeen, ja tallikaveri Valtteri Bottas puri hammasta yhteen.

Bottaksen aika-ajo meni Melbournessa kirjaimellisesti päin seiniä, sillä hän ajoi päätösosion alussa rajusti radan reunamuuriin. Kova törmäys päätti Bottaksen ajopäivän, heitti hänet lähtöruudukossa kauas kärjestä ja himmensi kisaodotuksia.

Kun Bottas vielä keräili ajatuksiaan tärskynsä jälkeen, Ferrarin Kimi Räikkönen ajoi komeasti toiseksi. Vaikka Räikkönen lähtee sunnuntain kisaan eturivistä, tyylilleen uskollisesti hän pysyi tyynenä.

– Kohtalaista työtä, mutta ero kärkiaikaan oli melko iso. Tämä ei ollut mutkaton päivä, kun ottaa huomioon aamun sään ja viimeisen aika-ajovaiheen häiriöt. Tämä on hyvä alku, mutta työtä on todella paljon tehtävänä, Räikkönen pyöritteli.

Aika-ajoa edeltäneitä lauantaiharjoituksia sotki sateinen sää, ja häiriöllä Räikkönen viittasi Bottaksen ulosajoon, joka keskeytti aika-ajon toviksi.

Räikkönen oli täysin oikeassa siinä, että ero Hamiltoniin oli iso. Brittikuskin aika-ajossa tykittämä 1.21,164 oli peräti 0,664 sekuntia Räikkösen parasta kierrosta nopeampi.

Aika-ajon kolmanneksi sijoittui Ferrarin Sebastian Vettel ja neljänneksi Red Bullin Max Verstappen.

Bottas ei loukkaantunut kolarissaan, vaikka kova tärsky toki tuntui kropassa. Hänen autonsa sen sijaan koki kovia, ja tallipomo Toto Wolff kertoi AFP:lle, että menopeliin joudutaan vaihtamaan vaihdelaatikko.

Se tarkoittaa sitä, että Bottas saa rangaistuksen ja lähtee matkaan vasta lähtöruudusta 15. Ilman vaihdelaatikon vaihtamista lähtöruutu olisi ollut kymmenes.

Kolaritilanteessa suomalaiskuski ajoi mutkan hieman leveäksi, menetti autonsa hallinnan ja törmäsi seinään.

– Se oli oma virheeni. Tulin hieman liian kovaa mutkaan ja yritin voittaa aikaa, mutta se maksoikin minulle aika-ajon viimeisen osion ja aiheutti tiimille paljon lisätöitä, Bottas harmitteli.

Bottas ei kuitenkaan heittänyt vielä toivoa sunnuntain kisamenestyksestä.

– Kaikki on mahdollista, vaikka aloitankin hieman liian kaukaa taistellakseni todella voitosta. Kaikki on kuitenkin edelleen mahdollista, sillä meillä on erittäin hyvä auto. Mahdollisuuksia on, vaikka ohittaminen on täällä vaikeaa, hän myönsi.

Suomalaiskuski kävi onnettomuutensa jälkeen lääkärintarkastuksessa ja sai ajoluvan kisaan. Hän sanoi, ettei mikään paikka kehossa ole toista kipeämpi.

– Kyllä se kropassa tuntuu, mutta onneksi olen kunnossa. Ihmisiä ei ole tehty ottamaan vastaan 27 G-voiman suuruisia iskuja. Sitä on vaikea kuvailla, Bottas sanoi.

Vaikka Bottas ei loukkaantunut törmäyksessä, pahat ulosajot saattavat jäädä kummittelemaan mieleen. Ja mikäli F1-kuljettaja alkaa varoa ajamista, hänen uransa on käytännössä ohi.

Bottas vakuutti odottavansa kilpailua jo innolla.

– Olin aluksi tietysti todella pettynyt. Hyväksyn tehneeni virheen. Joskus niistä ei aiheudu seurauksia, mutta nyt aiheutui. Pääni sisällä ei ole mitään isoa sotaa, ja myös tulevissa aika-ajoissa otan riskejä, Bottas vakuutti.