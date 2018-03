Lähtöruuturangaistuskaan ei lamaa Bottaksen taistelutahtoa

Heikki Kulta

Valtteri Bottaksen takaiskut eivät jääneet Australian viimeisen aika-ajon tuhonneeseen rajuun ulosajoon. Osumassa muuriin Mercedeksen vaihdelaatikko hajosi ja siirtyminen uuteen pudottaa Bottaksen vielä viisi lähtöruutua alemmas.

Näin Bottas starttaa 15. ruudusta avauskisaan, kun tallikaveri Lewis Hamilton hamuilee kaikilta karkuun paalulta.

– Ei näitä viikonloppuja lauantaisin parane luovuttaa. Lähden kisaan hakemaan parasta mahdollista tulosta, vaikka voitosta ei näin kaukaa takaa lähtiessä enää taistellakaan, Bottas latautui.

Tärskyssä Bottaksen kehoon kohdistui 27 g-voima isku.

– En ole vastaavia kolhuja ennen kokenut. Ei tunnu kipuja, tai mitä nyt vähän sattuu, mutta sen ansaitsee, kun tekee tuollaisen virheen.

Bottas on analysoinut tapahtuman nopeasti.

– Se oli ensimmäinen vetoni kolmannessa aika-ajossa. Yritin viedä siihen ensimmäiseen mutkaan nopeutta voittaakseni aikaa, mutta se meni hieman leveämmäksi ihannelinjalta. Oli vielä kosteutta, kun osuin tekonurmeen, ja siitä tuli yllättävää sutimista, enkä saanut enää perää kiinni.

– En halunnut nostaa jalkaa kaasulta. Se oli ihan oma virhe, kun rutistin liian kovaa siihen paikkaan. Se maksoi Q3:n ja aiheutti tiimille paljon töitä auton korjaamiseksi.

– Olen iloinen, kun olen kunnossa, mutta autolle kävi huonommin. Jos saamme kaiken kohdalleen, kisassa on paljon mahdollisuuksia. Auto on aika-ajoon hyvä, minkä Lewis Hamilton näytti, ja tiedämme, että se on hyvä kisaankin. Täällä Melbournessa voi kisassa sattua paljonkin. Olihan minulla viime vuonnakin Bakussa kisa, missä oli jo kierroksen kärkeä perässä, mutta nousin lopulta toiseksi, Bottas luotaili.