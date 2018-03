Bottas povaa tiukkaakin tiukempaa aika-ajoa

Heikki Kulta

Uudet F1-autot pääsivät Australian Grand Prix -harjoituksissa juuri niin kuumaan keliin, mitä maailmanmestari Lewis Hamilton toivoikin. Viime vuoden tapaan Mercedeksen brittitähti kirjasi nimiinsä kummankin harjoitusjakson pohja-ajat ja bonukseksi vielä nopeimman pitkän kisavedon.

Lauantaiksi keli kuitenkin muuttui. Aamulla satoi välillä ihan kaatamalla. Tuntia ennen kolmatta harjoitusjaksoa sade kuitenkin taukosi.

Olosuhteiden muuttuminen on saanut tietenkin kaikki valpastumaan aika-ajovalmisteluissaan.

Valtteri Bottas on matkassa parantaakseen viime vuoden kolmossijaansa sunnuntain avauskisassa. Perjantaina hänelle kertyivät mestarileirin vaikeudet, mutta illan pimetessä suomalaiskuski uhkui edelleen kurnivaa menestysnälkää.

– Ensimmäisessä harjoituksessa meiltä löytyi jousituksesta pieni ongelma. Se oli jotenkin asennettu vähän väärin, ja silloin auto tuntui aika huonolta. Toinen treeni oli paljon parempi. Kyllä auto näissä lämpötiloissa tuntui erilaiselta kuin Barcelonan testeissä, mutta hyvältä se vieläkin tuntui – ja vauhti näytti ihan hyvältä, Bottas summaili.

– Tavoitteet ovat ja pysyvät korkealla.

Märällä radalla ja hieman alemmissa lämmöissä ajaminen lauantaina ei etukäteen huimannut Bottasta.

– Sain Barcelonan testeissä vedetyksi pitkän vedon sateessa. Silloin kaikki toimi ihan hyvin. Sebastian Vettel oli samaan aikaan radalla, ja meidän vauhtimme näytti silloin ihan hyvältä. Lauantaina nähdään, millainen vauhti on sitten tällä radalla.

Bottas ennustaa, että tiedossa on tiukka vääntö niin Red Bullin kuin Ferrarin kanssa. Varsinkin Max Verstappen väläytti harjoituksissa Red Bullin potentiaalia. Auto toimii erinomaisesti mutkissa, ja jos se kestää tappion suorilla vahvemmille moottoreille, hollantilainen voi taistella ainakin eturivin paikasta.

Sateessa Verstappen olisi jopa paalusuosikki.

Kimi Räikkönen nosti Ferrarin vajaan kolmen kymmenyksen päähän harjoituspäivää hallinneesta Hamiltonista.

– Tämä oli sellainen normaali ensimmäinen päivä näin ensimmäisenä kisaviikonloppuna täällä Australiassa. Kaikki tuntui aika erilaiselta kuin Barcelonan testeissä, mutta päivä oli kohtuullinen. Kuten aina, meidän on parannettava autoa lauantaille, mutta tunne on ok, Räikkönen vakuutti.

– Pito oli paljon parempi kuin viime vuonna. Katsotaan sitten, millainen keli on lauantaina, ja mitä se vaikuttaa.