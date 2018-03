Räikkönen ei tarvitse enää herätystä päivätorkuilta kisaan

Heikki Kulta

Kimi Räikkösen F1-ura on jatkunut jo 17 vuotta. Kun Ferrarin suomalaisveteraani karttaa ennusteluja uudesta kaudesta, Turun Sanomien haastattelussa hän kävi sitten koukkuun kysymyksillä pitkän uran alkuvaiheista.

Räikkönen on yksi niistä F1-historian 62 kuljettajasta, jotka ovat sijoittuneet pistesijoille heti uransa ensimmäisessä Grand Prix -kisassa: Kimi ajoi kuudenneksi Sauberilla Australian MM-avauksessa 2001.

Muistatko vielä tuon ensimmäisen kisasi tässä samassa paikassa?

– Joten kuten, vaikka ei enää läheskään kaikkea tule mieleen. Kisasta muistan vähän – ja sen, kuinka mones olin. Yksityiskohtia siitä kisasta ei kyllä ole juuri jäänyt muistiin.

Kovin kokemattomalla Räikkösellä oli silloisen tiedon mukaan alustava ajolisenssi vain neljään ensimmäiseen kisaan. Melbournen näytön jälkeen siitä ei enää puhuttu.

– En tiedä, oliko loppupeleissä sellaista luparajoitusta lainkaan. Tässä urheilussa huhut ovat aina kertoneet kaikenlaista, Räikkönen naurahti.

Entä sitten toinen legenda, jonka mukaan Räikkönen yllätti Sauber-väen unenlahjoillaan ja jouduttiin herättämään, jotta ehti starttiin mukaan?

– Kyllä minä silloin nukuin, mutta en kyllä ole ihan varma, oliko se sitten niin lähellä kisaa. Ehkä se oli niin, Räikkönen nyplää näppärästi.

Onko sinulla yhä tapana vetää torkut ennen kisaa?

– Paljon on tässä vuosien aikana muuttunut, vähän kaikki. Varsinkaan sunnuntaisin täällä ei ole hirveästi aikaa. Riippuu tietysti tiimistä, milloin on mitäkin ohjelmassa.

Valmentaja Mark Arnall vahvistaa, että Räikkösen unenlahjat ovat aina olleet erinomaiset. Nukahdatko edelleen yhtä helposti, kun tilaisuus tulee?

– Ehkä se uni ei vanhetessa tule enää samalla tavalla. Iän myötä ne unenlahjat alkavat hävitä, vuoden 2007 maailmanmestari hymähtää.

Entä miten Räikkösen oma lähtötilanne on muuttunut tuosta debyyttikaudesta tähän vuoteen lähdettäessä?

Mainos

– En tiedä, onko se kovin erilainen. Tietysti on siinä vähäsen eroja, vaikka ei sitä osaa silleen tarkemmin sanoa. En muista tunnelmia, millaista se oli – paitsi, että silloin 2001 oli paljon enemmän testejä. Niinä vuosina sai testata, ja silloin oli runsaasti testipäiviä. Siksi en usko, että tästä kokemuksesta loppupeleissä olisi niin paljon hyötyä verrattuna siihen aikaan, kun sai testata niin paljon.

17 vuotta tuntuu ainakin toimittajan näkövinkkelistä vilahtaneen todella vikkelään. Tuntuuko Kimistä samalta?

– Jokainen vuosi menee vaan äkemmin. Kun vuosi alkaa, yhtäkkiä onkin sitten kolme kuukautta jo vierähtänyt, kuten nyt Ja kun ajohommat alkaa, loppuvuosi menee vieläkin nopeammin.

Räikkönen on ajanut 271 kisaa. Tänä vuonna tulee 21 lisää. Kimin uran alkuvuosina kalenterissa oli 16 kisaa.

Miltä kisamäärän kasvu hänestä tuntuu?

– Montako kisaa niitä nyt sitten tänä vuonna on? 21? Kun siinä on kaksi uutta kisaa, jotka molemmat ajetaan Euroopassa, ei se sinällään tunnu missään. Euroopassa kisaaminen on sata kertaa helpompaa verrattuna loppukauteen, jolloin kaikki kisat ovat kaukana jossain huitsin nevadassa.

– Reissaaminen on se, mikä tässä hommassa kuluttaa. Ei siihen itse kisamäärä vaikuta, Räikkönen vakuuttaa.

Vuosi vuodelta Räikkönen on lähes poikkeuksetta kehunut, että talvitesteissä uusi auto on tuntunut entistä paremmalta. Ferrarilla alkaa nyt viides perättäinen kausi. Onko Maranellon tehdas rakentanut joka vuosi paremman auton?

– Kiistatta se on koko ajan parantunut. Totta kai säännötkin ovat vähän muuttuneet, mutta kyllä sen parannuksen aina on huomannut. Ja olisihan se aika huolestuttavaa, jos autoa ei olisi saatu paremmaksi, Räikkönen kuittasi.

– Tietysti vertailua pitää tehdä vain siihen autoon, mitä itsellä on ollut. Muihin vertaaminen ei olisi oikein. Ja siinäkin vertailu on turhaa, kun säännöt muuttuvat vaikkapa niin massiivisesti, mitä tapahtui vuodesta 2008 vuoteen 2009. Jos säännöt ovat lähekkäin kuin nyt näinä vuosina, vertaaminenkin on paljon helpompaa, Räikkönen evästi.

Kimi Räikkösen Australian avauskisat

2001 Sauber - 6, 2002 McLaren - 3, 2003 McLaren - 3, 2004 McLaren - keskeytti, 2005 McLaren - 8, 2006 McLaren - 2, 2007 Ferrari - voitto, 2008 Ferrari - 8, 2009 Ferrari - 15 (keskeytti), 2012 Lotus - 7, 2013 Lotus - voitto, 2014 Ferrari - 7, 2015 Ferrari - keskeytti, 2016 Ferrari - keskeytti, 2017 Ferrari - 4.