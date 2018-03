Rauhantekijästä mestariehdokkaaksi

Heikki Kulta

Vuosi sitten Valtteri Bottas ajoi ensimmäisessä Grand Prix -kisassaan Mercedeksen kuljettajana Australiassa kolmanneksi. Hän jäi voittaja Sebastian Vettelistä 11 sekuntia ja vain reilun sekunnin tallikaveristaan Lewis Hamiltonista.

Nyt vantteran oppivuoden ja MM-pronssin jälkeen suomalaiskuski aloittaa uuden MM-taiston.

Olisiko kolmas sija avauksessa tällä kertaa sitten pettymys vai kohtuullinen tulos?

Bottas pureskelee TS:n kysymystä hetken.

– Katsotaan nyt ensin, missä mennään muihin verrattuna, ja nähdään, millaisia päivityspaketteja muut tuovat ovat tuoneet Melbourneen. Jos voimasuhteet ovat samat kuin viime vuonna, niin totta kai minun pitäisi saada parempi kuin kolmas sija. Tässä vaiheessa on kuitenkin vielä vaikea sanoa, Bottas totesi talvitestien päätyttyä Barcelonassa.

– Toivottavasti me otamme sijat yksi ja kaksi – ja minä olen se ykkönen...

Ainakin Mercedeksen uusi auto päivityspaketteineen on parempi kuin edeltäjänsä.

Lewis Hamilton jahtaa viidettä maailmanmestaruuttaan, ja lähtee voimainsa tunnossa sarjaan.

Onko tallikaveri Bottas vaikeammin päihitettävissä, kun hän tuntee tiimin paremmin ja pystyi lyömään sinut viime kauden viimeisissä kisoissa?

– Onko vaikeampi päihittää Valtteria? Mm. Ei ole. Sanoisin samoin kuitenkin jokaisesta muustakin kilpailijastani, enkä vain Valtterista. Tämä vuosi on erilainen Valtterille. Hänen oli varmasti vaikea tulla uuteen tiimiin ja yrittää oppia uudet tavat, uudet työkalut ja kaikki muu. Uskon hänen käyneen onnistuneesti sen oppimisprosessin lävitse ja nyt hän pystyy hyökkäämään taistoon heti koko kapasiteetillaan.

– Valtteri ajoi viime kauden lopussa upeasti, ja hankki ansiokkaat tulokset. Uskon hänen olevan huippukunnossa ja lähempänä minua. Luulisin hänen haluavan olla mahdollisimman kovassa iskussa heti avauskisasta lähtien, mutta niin haluan olla itsekin. Tämä on taas uuden MM-taiston alku, ja tunnen olevani vahvempi kuin koskaan, Hamilton vakuutti lainkaan leventelemättä.

Kysytäänpä sitten Bottakselta itseltään. Onko Hamiltonin hankalampi lyödä sinut, kun pystyt aloittamaan uuden kauden vakiintuneena tiimiin?

– Kyllä, uskon, että minua on vaikeampi voittaa. Uskon olevani parempi kuin viime vuonna, ja aivan varmasti olen kehittynyt tosi paljon. Sehän selviää sitten tuossa kauden aikana.

– Eivät Lewisin sanomiset pahasta ole. Tiimihenki on kohdallaan ja meillä on kova keskinäinen tsemppi hyvällä autolla, Bottas kuittasi.

Kun Nico Rosberg ja Hamilton veivät keskinäisen taistonsa äärimmilleen kipinät leiskuen, tallijohtaja Toto Wolff ylisti viime vuoden kuskikaksikkonsa luomaa harmoniaa.

Entä pystyykö Bottas sitten samaan aikaan haastamaan tallikaverinsa mestaruustaistossa ja toimimaan edelleen rauhantekijänä?

– Kyllä se on mahdollista. Tavoitteeni ei suinkaan ole olla rauhantekijä. Olen mikä olen, ja niin olin viime kaudellakin. Tiimihenkemme oli hyvä. Mikään ei ole muuttunut, mitä olen urallani tehnyt ennenkin. Minulla ei koskaan ole ollut vaikeuksia tallikaverini kanssa. Mielestäni henkinen sota vain sotkisi tiimin edistymistä pitkässä juoksussa. Parasta vaan jatkaa töiden tekemistä täysillä ja yrittää parasta radalla.

Bottas hankki talvitesteistä erinomaisen tunteen autosta. Kisasimulaatio todisti, että uusi hopeanuoli sopii nyt paremmin myös suomalaiskuskin hanskaan.

– Olo on yhä luottavaisempi. Viime vuonna olin innoissani lähtiessäni kauteen, mutta kaikki oli ihan uutta. Nyt tunnen paljon enemmän luottamusta, kun olen oppinut paljon lisää ja opin paljon myös talvitesteissä. Siten sain hyvän tunteen ensimmäiseen kisaan. Kun kisasimulaatio sujui niin hyvin, se tarkoittaa, että talvitestit olivat erittäin onnistuneet ja tunnen olevani todella erittäin valmis ensimmäiseen kisaan.

Mikä sitten on parasta uudessa autossa?

– Se, että auto on niin nopea. En ole koskaan ajanut mitään vastaavaa. Jo viime vuonna tunsin, että auto oli nopeampi kuin mikään, mitä aiemmin olin ajanut. Nyt on sama juttu. Tämä on niin paljon nopeampi kuin mikään aikaisemmin. Varsinkin vauhti huippunopeissa mutkissa on aivan ällistyttävä. Se menee niin lujaa, että auto tuntuu taipuvan ja joustavan, mutta silti säilyttävän pitonsa, Bottas myhäilee.

Onko sinulla työkalut voittaa maailmanmestaruus 2018?

– Uskon, että todellakin ne kaikki työkalut ovat olemassa, enkä näe mitään syytä, miksen voisi taistella mestaruudesta. Olen ajanut viisi vuotta F1:ssä. Voitin muutaman kisan ja paalun viime vuonna, joten tiedän, mihin pystyn, Bottas painotti.