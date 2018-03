Vain Hamilton uhkaa Schumin ikiennätyksiä

Michael Schmidt

Michael Schumacher sankaroi urallaan lähes kaikki mahdolliset F1-ennätykset nimiinsä. Saksalaiskuski voitti eniten mestaruuksia (7), eniten voittoja (91), eniten paaluja (68), eniten nopeimpia kierroksia (77), eniten palkintosijoja (155) ja ajoi eniten johtokilometrejä (24084)

Nuo ennätykset tuntuivat vuosikausien ajan lyömättömiltä, ja eräät ovat edelleen. Mutta nyttemmin on reilua ainakin hieman epäillä niiden kestämistä.

Viime vuonna yksi Schumacherin virstanpylväistä jo kaatui, kun Lewis Hamilton nousi rinnalle paalupaikkojen määrässä ja sittemmin nelinkertainen mestari on nostanut ennätyksen jo 72 paaluun.

Ilmassa väreilee odotus, että Schumacher voisi menettää muitakin ennätyksiään. Ja jos niin käy, kuka sen tekisi?

Teoriassa siihen pystyy tällä hetkellä vain kolme kuljettajaa: Hamilton, Sebastian Vettel ja Max Verstappen.

Mielestäni Hamilton on ainoa, jolla on aito mahdollisuus nousta Schumacherin rinnalle mestaruuksien määrässä ja lyödä 91 voiton ennätys.

Hamiltonin on toistaiseksi ollut Schumacherin kaltainen täydellinen ura – kenties jopa parempi.

Kun ei oteta huomioon Michaelin ensimmäistä kisaa Spassa 1991, hän aloitti uransa käytännössä Benettonilla, jolla 1992 ja 1993 pystyi voittamaan kisoja. 1994 ja 1995 auto oli riittävän hyvä jo mestaruuksiin. Vaikka Schumacher sitten joutui kärsimään neljä vuotta Ferrarilla ennen kuin pystyi hankkimaan kelvolliset voittomäärät kaudessa, hän oli sitten siellä, kun Ferrari oli vahvimmillaan. Niiden kuuden vuoden aikana hän mässäily voitoilla ja mestaruuksilla runsaammin kuin kukaan aiemmin.

Hamiltonin ura on aika lailla samankaltainen – tosin pienin poikkeuksin. Hänellä oli McLarenilla heti auto, jolla pystyi ajamaan mestaruudesta. Sitten tulivat verrannolliset kaudet Schumacherin ensimmäisiin Ferrari-vuosiin, kun Hamilton ei voittanut titteleitä. Joka vuosi tuli kuitenkin vähintään kaksi voittoa. Siitä tuli vakaa pohja, jolta hän sitten ponnisti menestykseen siirryttyään Mercedekselle onnekkaasti juuri oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.

F1-urheilun hybridiaikana vuodesta 2014 lähtien Mercedeksellä on ollut paras paketti. Hamilton on voittanut kolme mestaruutta ja 40 GP-kisaa. Talvitesteissä W09-auto näytti olevan edelleen se, joka muiden täytyy pärjätäkseen voittaa. Siten Hamiltonin menestysketju näyttää jatkuvan.

Olen vakuuttunut, että Hamilton jatkaa piakkoin sopimustaan – ainakin kahdella vuodella. Joten kyllä, hän voi ainakin sivuta Schumacherin seitsemän mestaruuden ennätystä, ja kyllä, hän voi lyödä tämän 91 voiton kärkituloksen, jos Lewis jatkaa vähintään kymmenellä voitolla kautta kohti, kuten on tehnyt vuodesta 2014 lähtien. Kun kisoja tulee yhä lisää kalenteriin, se vain helpottaa Hamiltonin hommia ennätysjahdeissa.

En usko Vettelin pystyvän samaan, vaikka hänelläkin on jo neljä mestaruutta ja 47 voittoa. Vettel on väärässä tallissa sen suhteen. Viimeisellä kolmella kaudella Ferrarilla Vettel on voittanut vain kahdeksan kertaa. Eikä tällä hetkellä näytä, että Ferrarista tulisi MM-sarjaa hallitseva talli. Sellaisen Vettel tarvitsisi yltääkseen Michaelin ennätyksiin.

Lisäksi Vettel on kiinni Ferrarilla vuoden 2020 loppuun asti.. En usko, että hän ajaa F1-tasolla paljon pidempään. Sen Sebastian vahvisti minulle juuri äskettäin. Erityisesti saksalaiskuskia ajaa pois nykyinen hybriditeknologia, mitä hän vihaa.

Sama pätee Verstappeniin. Ikänsä puolesta hän pystyisi harppaamaan Schumacherin jalanjälkiin, mutta hän on menettänyt jo monta vuotta vastatakseen Michaelin alkutaipaleen saavutuksiin. Uusi Red Bull on hyvä auto, ja hän voi voittaa kisoja, mutta edes 4-5 täysosumaa ei ole tarpeeksi. Verstappenilla on sopimus tallin kanssa vuoden 2020 loppuun, ja on hyvin epätodennäköistä, että Red Bull menestyisi sinä aikana yhtä hienosti kuin kausilla 2010-13.

Sen jälkeen F1 voi muuttua radikaalisti, ja kuka tietää, mikä silloin on paras talli. Red Bull voidaan myydä Aston Martinille. Itse en pidä Verstappenia kuljettajana, joka ajaisi 15 vuotta F1-tasolla. Hän pitää mukavasta elämästä juhlineen aivan liian paljon.

– Kirjoittaja on Auto, Motor und Sportin F1-ekspertti