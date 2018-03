Wolff himoitsee Todtin ennätystä

Heikki Kulta

Vain Jean Todt on tallipäällikkönä pystynyt voittamaan viisi tuplamestaruutta peräkkäin. Itse asiassa valmistajien titteleitä tuli siinä ketjussa kuusikin, kun Ferrari hallitsi ratoja 2000-luvun taitteessa.

Mercedeksen kilpajohtajana vuodesta 2013 asti toimineella Toto Wolffilla on mahdollisuus kiilata Todtin rinnalla mestaruusputkissa.

Wolff ei käytä tallipäällikön nimeä, koska hänen aloittaessaan kilpajohtajana Mercedeksen tallipäällikkö oli Ross Brawn. Miehet johtivat tiimiä silloin rinta rinnan.

Kuinka suuri haaste viides perättäinen tuplamestaruus sitten on Wolffille uuden kauden alkaessa viikonloppuna Australiassa?

– Minulla on nyt neljä menestysvuotta takana. Se viides peräkkäin on suuren suuri haaste, kun vain Jean Todt on sellaiseen pystynyt. Jo se kertoo, kuinka hankalaa on voittaa viisi kertaa peräkkäin molemmat mestaruudet, Wolff viitoittaa TS:n haastattelussa.

– Mutta emme ole täällä jahtaamassa ennätyksiä. Haaste on huima, mutta lähden kauteen korkein tavoittein vain koska nautin siitä, mitä teen työkseni. Todella nautin tästä ja teen parhaani saadakseni sen viidennen tuplan.

Wolffin ja hämäävää titteliä äänetön yhtiömies käyttävän Niki Laudan komennossa Mercedeksen kilpatiimi on kasvanut jokaiselta osaltaan erinomaisen osaavaksi ja kilpailuhenkiseksi yhteisöksi.

– On ilo tehdä töitä näiden ihmisten kanssa. Nautin menemisestä töihin tehtaalle enemmän kuin nauttisin, jos tekisin jotain muuta. Se on yksinkertaisesti niin motivoivaa meille kaikille, Wolff ylistää.

Mercedes peitteli taitavasti vauhtiaan talvitesteissä. Wolff kuitenkin kiistää ennakoinnit, että Mercedes lähtisi kauteen ylivoimaisena suosikkina.

– Katsokaapa kierrosaikoja Barcelonassa. Kaudesta tulee hyvin, hyvin kireä, Wolff kuittaa.

Wolff vastaa Mercedeksellä myös sopimusneuvotteluista kuljettajien kanssa. Parhaillaan pääpaino on jatkopestin sinetöimisessä Lewis Hamiltonin kanssa. Viimeistään kesään mennessä alkavat sitten tunnustelut Valtteri Bottaksen jatkosta.

– Ihan itsestä se on kiinni, miten latu maistuu, Bottas arvioi tilanteensa.

– Minulla on tavoitteet ihan tapissa, ja jos pystyn täyttämään tavoitteeni, sopimusasiat hoituvat varmasti siinä samalla.

Viisi vuotta tallikaveriaan vanhempi Hamilton on jo toppuutellut, ettei usko piakkoin varmistuvan jatkopestin välttämättä jäävän hänen viimeiseksi F1-sopimuksekseen.

– En tunne neuvottelevani viimeistä sopimukstani, vaikka se voisikin olla sellainen. On mahdotonta ennustaa, miltä tuntuu vaikkapa kolmen vuoden kuluttua. En tiedä, miten kauan tämä kiehtoo minua, mutta juuri nyt tunne on mahtava taas kerran aloittaa uusi kausi ja uusi MM-taisto, Hamilton totesi Daily Mail-lehdessä.

Bottaksen tavoin Hamilton vakuuttaa asettaneensa taas korkeimmat tavoitteet itselleen.

Hamilton on ollut kilpailukykyinen Australiassa. Hän on voittanut tosin vain kahdesti, mutta ollut kolmesti toinen ja kaksi kertaa kolmas. Bottas puolestaan on ollut palkinnoilla vasta kerran.

Etukäteen Mercedeksen odotetaan valloittavan eturivin. Jos Bottas pystyisi jatkamaan viime vuonna alkanutta kahden paalupaikan putkeaan lauantaina, hän järkyttäisi saman tien osaltaan tallikaverinsa mielenrauhaa.