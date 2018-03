Bottaksen ja Räikkösen löydettävä heti huippuvire

STT-Tapio Keskitalo

Mercedeksen Valtteri Bottaksen ja Ferrarin Kimi Räikkösen harteilla lepäävät menestyspaineet, kun F1-sarja pyörähtää loppuviikosta käyntiin. Suomalaiskaksikon sopimukset ovat katkolla, ja molemmat ajavat sarjan kärkitalleissa.

Mercedes on voittanut neljä edellistä kuljettajien ja tallien mestaruutta. Se luo tilanteen, jossa kaikki muu kuin voitto on tallille pettymys.

Bottaksella, 28, on kuitenkin omassa tallissaan kilpailija, jonka lyöminen on äärettömän vaikeaa – nelinkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton.

Viime kaudella Bottas väläytteli monissa kisoissa, mutta epätasaisuus ja yksittäiset virheet pitivät hänet tittelitaistelussa sivuroolissa.

Kolme voittoa ottanut suomalaiskuljettaja sijoittui lopulta kolmanneksi Ferrarin Sebastian Vettelin ja mestaruuden vieneen Hamiltonin taakse.

Bottas saattoi saada viime kaudella tiettyjä asioita anteeksi, sillä hän ajoi avauskautensa saksalaisjätin riveissä.

– Varmistaakseni pitkän jatkon tallissa tarvitsen tuloksia ja vahvoja suorituksia viikosta toiseen. Minun täytyy pystyä haastamaan Lewis, Bottas sanoi Barcelonan talvitestien päätyttyä.

Räikkösen, 38, tilanne on erilainen, sillä hänen huippu-uransa on vääjäämättä ehtoopuolella. Lisäksi Räikkönen on voittanut urallaan maailmanmestaruuden, joten hän on jo valloittanut korkeimman huipun.

Ferrarin pääjohtaja Sergio Marchionne heitti viime vuoden lopulla painetta Räikkösen niskaan toteamalla, että suomalaisella on yksi kausi aikaa löytää huippuvire tai muutoin Ferrari-ura on ohi.

Räikkösen uran loppumisella on spekuloitu pitkään, mutta hän on jatkanut vuoden kerrallaan.

Viime kaudella Räikkönen sijoittui neljänneksi, mutta piste-ero tallikaveri Vetteliin venähti yli sataan. Räikkönen jäi kakkoskuljettajaksi, ja monet uskovat asetelman säilyvän ennallaan.

Myös Hamilton on ennakkoon tallinsa ykkösässä, mutta ainakin Nico Rosberg uskoo, että Bottas pystyy panemaan brittitähden ahtaalle. F1-uransa jo lopettanut Rosberg on ainoa Hamiltonin neljällä viime kaudella mestaruustaistelussa kukistanut kuski.

– Ainoa tapa lyödä Lewis on onnistua kaikessa sataprosenttisesti ja ajaa täydellinen kausi. Lewisin heikkoutena on pieni epätasaisuus, Rosberg sanoi Sky Sportsille.

Tallikavereidensa lisäksi Bottas ja Räikkönen saavat kovan haasteen etenkin Reb Bullin Daniel Ricciardolta ja Max Verstappenilta. Kauden avauskisa ajetaan sunnuntaina Melbournessa.