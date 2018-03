Kuin laskuvarjolla keskelle mestaritiimiä

Heikki Kulta

Mercedeksen kilpapäällikkö Toto Wolff menestyy myös verbaalisilla lahjoillaan. Hänen kuvauksensa Valtteri Bottaksen viime kauden lähtötilanteesta on varsinainen klassikkokommentti.

– Annoimme Valtterille äärimmäisen hankalan tehtävän viime vuonna, kun pestasimme hänet niin myöhään, Wolff totesi Turun Sanomien haastattelussa kysymykseen, mitä mieltä oli suomalaiskuljettajan ensimmäisestä kaudesta hänen alaisuudessaan.

– Se oli kuin olisimme kutsuneet hänet lennolle, ja pudottaneet hänet laskuvarjon varassa alas, jolloin hän olisi laskeutunut keskelle moninkertaista mestaritiimiä kuukausi ennen talvitestien alkamista, ja kaikki olisivat vain odottaneet hänen saman tien päihittävän Lewis Hamiltonin.

– Sehän oli lähes mahdoton tehtävä, Wolff korosti.

Bottas tarttui kuitenkin kaksin käsin huikeaan haasteeseen.

– Valtterin eduksi – mutta samalla tavallaan myös epäonneksi – hän aloittikin kauden erinomaisen hyvin. Hän tuli tiimiin juuri oikealla motivaatiolla, energialla ja innolla työhönsä. Se tuotti muutaman loistavan suorituksen – kuten Venäjällä ja Itävallassa etunenässä.

– Sitten kesätauon jälkeen Lewis oli aivan uskomattomalla tasolla, eikä Valtteri saanut renkaita toimimaan yhtä hyvin. Ei Valtteri hukannut nopeuttaan. Hänellä oli ilmiömäinen vauhti, loistava taito ja hyvä työetiikka, mutta Lewis nousi vain ihan tähtiin.

Kauden lopussa Bottas oli sitten parhaimmillaan, kun Hamilton oli karannut mestaruuteen.

Entä miten Wolff näkee Bottaksen toisen kauden?

– Lähdemme toiseen kauteen niin, että Valtteri tuntee tiimin, sen ihmiset ja on vankka osa tiimiä. Hän on nyt saanut aikaa luoda suoritustasonsa, ja olen varma, että hän on onnistunut siinä hyvin. Heti testien käynnistyttyä hän vakuutti minulle tuntevansa kuin taukoa ei olisi ollut lainkaan ja hän ajoi heti kuin kausi olisi ollut jo käynnissä.

Entä sitten Bottas itse? Tuntuiko hänestä viime kauden alussa kuin olisi pudonnut laskuvarjolla keskelle mestaritiimiä valtaviin menestyspaineisiin?

– Kieltämättä vähän sellainen olo minulla oli. Oli niin paljon kaikkea uutta ja opittavaa. Vähän se oli, mitä Toto sanoi. Kaikki oli outoa, ja paljon energiaa meni siihen muuhun kuin itse ajamiseen.

Vuosi sitten Niki Lauda antoi Bottakselle neljä ensimmäistä kisaa näyttää kyntensä. Kolmas kisa toi paalupaikan ja neljäs voiton. Nytkin suomalaiskuskilla on vain yhden kauden sopimuksen Stuttgartin jättiläisen kanssa.

Millaisia näyttöjä Wolff patistaa Bottakselta tallipaikkansa pitämiseksi myös vuodelle 2019?

– Niki tuntee kuljettajan mentaliteetin paljon paremmin kuin minä. Mielestäni tässä on edessä paljon kisoja, ja Valtterille tärkeintä on pitää se momentum positiivisena – sellaisena millä hän aloitti ja lopetti viime kauden. F1:ssä asiat voivat vaihdella vauhdilla suuntaan tai toiseen. Valtterin on vain nojauduttava omiin kykyihinsä ja sitä kautta ne suoritukset kyllä tulevat, Wolff arvioi.