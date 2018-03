Kuskien erilaisuudesta suuri etu Mercedekselle

Heikki Kulta

Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas jatkoivat Mercedeksen tuplamestaruuksien ketjua. Tallia johtava Toto Wolff nautti menestyksen lisäksi myös koko kauden kestäneestä harmoonisesta tiimihengestä.

Ovatko Hamilton ja Bottas täydellinen yhdistelmä Wolffin mielestä?

– Kieltämättä tämä pari on loistava yhdistelmä. He kunnioittavat toisiaan, eikä tiimin sisällä pelata mitään pelejä. Lewis ja Valtteri ovat tyystin erilaisia persoonia, eivätkä kilpaile keskenään missään muualla kuin autossa. He eivät kilpaile huomiosta, he eivät kilpaile some-seuraajista, eivätkä mistään muustakaan ratojen ulkopuolella.

– Se erilaisuus on suuri etu tiimille, Wolff vuodattelee Turun Sanomille.

Onko Bottaksen nyt yhtään helpompi yrittää päihittää tallikaverinsa, kun on kotiutunut tiimiin?

– Edelleen se on hyvin vaikeaa, koska hän käy maailman tämän hetken parasta kuljettajaa vastaan. Valtterin on todistettava, että pystyy siihen, mutta se on korkea vuori kiivettäväksi. Toisaalta jos Valtteri ei pysty siihen, en kyllä näe, että kukaan muukaan pystyisi kapuamaan sille vuorelle, Wolff tuumaili.