Superkuski Verstappenin pelisilmä puntarissa

Luis Vasconcelos

Superodotusten saattelemalla Max Verstappenilla on nuoren uransa avainkausi edessään. Viime kauden hienon lopun jälkeen 20-vuotias hollantilainen aloittaa uuden kauden Red Bullin ykköskuljettajana. Verstappen huokuu uskoa, että hänellä on auto, jolla voisi haastaa Lewis Hamilton MM-taistossa.

Viime kauden lopussa Verstappen keräsi kuudesta viimeisestä kisasta sata pistettä. Se oli yhtä paljon kuin mihin Hamilton pystyi ja seitsemän enemmän kuin MM-pronssille päätynyt Valtteri Bottas.

Verstappen jatkoi sopumustaan Red Bullin kanssa vuoden 2020 loppuun asti. Tallikaveri Daniel Ricciardolla on toistaiseksi paikka vain tämän kauden loppuun asti. Näin kasataan paineet Ricciardon ylle tulosten tykittämiseksi alkukaudesta jatkopestin ansaitsemiseksi.

Toisaalta kulissien takana tiedetään, miten vahvasti Red Bullin johtoporras on Verstappenin takana, ja tämä on omiaan karkottamaan Ricciardoa Mercedeksen tai Ferrarin leiriin.

Kysymysmerkkinä on, pystyykö Red Bull sitten rakentamaan Verstappenille tämän toivoman voittaja-auton. On selvää, että talli on vahvemmissa asemissa neljään vuoteen, mutta silti on hankalaa kuvitella RB14-auton pystyvän vastaamaan Mercedeksen W09- ja Ferrarin SF71H -uutuuksille Melbournen avauskisassa. Onkin odotettavissa, ettei kilpailu näiden kolmen kesken ole edes yhtä kireää kuin viime kauden lopussa.

Toinen iso kysymys on, onko Verstappen jo valmis johtamaan kärkitiimiä F1-tasolla ja kykeneekö hän taistelemaan tasaväkisesti koko kautta Hamiltonia ja Sebastian Vetteliä vastaan. Ei ole epäilystäkään, että kun Verstappen on parhaassa iskussaan, hän on yhtä nopea kuin kaikki parhaat, ja ajaessaan rengas rengasta vastaan kilpaa, hän on kenties jopa se paras.

Ainakin Vetteliin Verstappen on saanut sekoamaan jo pariin kertaa, ja hän on saksalaista vahvempi henkien taistossa. Hamilton on kuitenkin kovempi pähkinä purtavaksi, eikä jää hollantilaisen kanssa hevin kakkoseksi. Yhden opetuksen Hamilton jo sai, kun jätti oven autki Malesiassa vältettyään riskiä MM-taistoss, ja sen Verstappen käytti saman tien hyväkseen.

Kausilla 2016 ja 2017 Verstappenin nähtiin hieman eksyvän autosäädöissä, yliyrittävän aika-ajoissa ja hukkaavan tärkeitä kymmenyksiä turhilla törmäilyillä kisojen alkuvaiheissa. Niin paljon kuin hänen nopeuttaan, asennettaan ja täydellistä itseluottamusta ja loistavaa ohitustaitoa odottamattomissa paikoissa ihaillaankin, täytyy yhä odottaa hänen pystyvän parantamaan täyttääkseen sen kypsyyden luomat odotukset, jotka näimme kolme vuotta sitten.

Syystä tai toisesta Verstappen vaikuttaa jo uskovansa, että hän on luonut täydellisen paketin, eikä sellaisella ajattelutavalla kyllä kasveta tänä vuonna vielä vahvemmaksi kuljettajaksi.

Vauhti ja taito ovat takuuvarmat, mutta kummatkin kaipaavat vielä vakiinnuttamista. 2018 näyttää, jos pelisilmä on kunnossa. Silloin näkisimme uuden, entistä kypsemmän Max Verstappenin.