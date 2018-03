Aseveli Vettel hoiti Räikkösenkin testityöt

Heikki Kulta

Sebastian Vettelistä tulee Kimi Räikkösen F1-uran pitkäaikaisin tallikaveri. Saksalaissuomalainen tutkapari aloittaa yhdessä neljättä kauttaan Ferrarin punaisilla autoilla.

David Coulthardin ja Felipe Massan kanssa Räikkönen oli ennen Vetteliä ajanut niin ikään kolmen kauden ajan.

Vettel urakoi talvitesteissä uudella Ferrarilla 641 kierrosta, kun Räikkönen joutui tyytymään alle puolet vähempään.

– Totta kai aina ennen kautta toivoo saavansa mahdollisimman paljon kierroksia. Siellä voisi kokeilla miljoonaa eri juttua. Pääsinpä sentään päätöspäivänä kokeilemaan, millainen auto on kisaa varten. Mitään varsinaista käsitystä kisanäkymistä ei tietenkään voi saadakaan ennen kuin ensimmäiset aika-ajot ja kisat on käyty, Räikkönen arvioi.

Kun Vettel ajoi paljon, Ferrari keräsi ainakin paljon dataa analysoitavaksi Maranellon aivoriiheen. Kuinka paljon Räikkönen sitten hyötyy tallikaverinsa urakoinnista? Kuinka samanlaiset ajotyylit Ferrarin kuljettajilla on?

– Eivät ne ajotyylimme ihan hirveästi toisistaan eroa, vaikka totta kai siinä aina jotain juttuja on. Minulle jäi autosta hyvä fiilis, vaikka vähän se vielä puskikin, Räikkönen selvitti.

Kolmen yhteisen vuotensa aikana Vettel on napsinut jo 33 palkintosijoitusta, kun Räikkönen on saalistanut 14 pokaalia. Vettelille seuraava podium on uran sadas. Räikkösellä on toistaiseksi 91 palkintosijaa.