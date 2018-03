Häkkinen ennustaa voittoja yhä useammalle kuskille

– Nyt se on täällä. Uusi Formula 1 -kausi starttaa ensi viikon sunnuntaina Melbournesta. Muiden tavoin minäkin odotan innolla, mitä uudet autot ja kuljettajaparit tuovat tullessaan, sanoo kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen.

Häkkinen analysoi Unibet-kolumnissaan F1-talvitestien antia ja kertoo mietteensä sääntöuudistuksista. Lisäksi hän paljastaa oman veikkauksensa tallien marssijärjestyksestä

– Talvitestien perusteella tilanne näyttää mielenkiintoiselta. Yllätyksiä saattaa tulla, vaikka kokemukseni mukaan tiimien ja yksittäisten kuljettajien testitulokset antavat vain harvoin tarkkaa osviittaa siitä, mitä on luvassa, Häkkinen muistuttaa.

– Eräs syy siihen, miksi testejä on niin vaikea tulkita, on se, että jokaisella tallilla on oma testiohjelmansa. Sen lisäksi tiimeillä oli yhteensä vain kahdeksan testipäivää. Se on pieni määrä siihen verrattuna, mistä itse pääsin nauttimaan 1990-luvulla, jolloin testaaminen oli sallittua vuoden ympäri.

– Näiden rajoitusten takia tiimien pitää myös jakaa testivastuu kuljettajien kesken, jotta kuskit saavat arvokasta rata-aikaa ja pääsevät kokeilemaan uusia kehitysosia. Paineet onnistua ovat kovat, ja kun testejä vielä koetteli Barcelonaan saapunut lumisade, ensimmäinen viikko kärsi.

– Tällä kaudella ei nähdä suuria teknisiä sääntöuudistuksia, mutta muutokset ovat silti tärkeitä. Iso “hainevä”, jonka tarkoitus oli vakauttaa aerodynamiikkaa ja ohjata ilmavirtaa takasiipeen, on poissa. Samalla poistui oudon näköinen “t-siipi”, joka joidenkin mielestä näytti moottorinkatteen taakse jumiin jääneeltä TV-antennilta.

– Uusi tulokas on tietenkin halo-turvakaari, joka suojaa kuljettajia isoilta osilta, joita saattaa kolaritilanteissa lentää kohti ohjaamoa. Kannatan kaikkea, mikä parantaa turvallisuutta, ja vaikka ymmärränkin fanien kritiikin halon ulkonäöstä, se toisaalta rohkaisee kuskeja puristamaan entistä kovemmin. Mitä turvallisempi auto on, sitä enemmän voi kokeilla rajoja.

– Uutta on myös se, että rengasvalmistaja Pirelli on lisännyt kuivan kelin renkaiden määrää viidestä seitsemään. Vaaleanpunaraitaisen hyperpehmeän ja oranssiraitaisen superkovan tulo tarkoittaa, että Pirellillä on enemmän valinnanvaraa rengasseosten suhteen, mikä taas tuo enemmän vaihtoehtoja tiimeille tarjottavaksi kisaviikonloppuja varten.

– Hyperpehmeä on Pirellin pehmein rengasseos koskaan. Voin kuvitella, että se voi olla sekä uhka että mahdollisuus riippuen siitä, haluaako nopeutta vai kestävyyttä. Pehmeiden rengasseosten kanssa molempia ei voi saada.

– Viimeinen suuri muutos on se, että kaudella käytettävissä olevien moottoreiden määrää – tai voimayksiköiden, kuten hybridimoottoriaikakaudella sanotaan – on laskettu neljästä kolmeen. Se voi olla erittäin merkittävää. Moottorintoimittajat miettivät kuulemma jo taktisten rangaistusten ottamista, jotta kuljettajat saavat käyttöönsä neljännen moottorin. Toivon, ettei se hämmennä faneja tai mediaa liikaa.

– Pääsemme sentään eroon moninkertaisista moottorirangaistuksista. Kukaan ei enää saa 40 tai 50 lähtöruudun rangaistusta moottorien osien vaihdosta: nyt matkaan lähdetään yksinkertaisesti joukon hänniltä.

– Mitä siis voidaan päätellä testien perusteella? Hallitseva maailmanmestari Mercedes näyttää nopealta. Talli ei testannut hyperpehmeää rengasta ollenkaan ja näytti muutenkin käyttäneen melko konservatiivista testistrategiaa, mikä huolestuttaa kilpailijoita. Heidän kisasimulaationsa näyttivät vahvoilta, mikä tuskin yllättää ketään. Kun on dominoinut sarjaa neljän viimeisen vuoden ajan, Mercedeksen kaltainen talli ei yhtäkkiä unohda, miten rakentaa voittopaketti. Lewis Hamilton tähtää viidenteen mestaruuteensa, ja Valtteri Bottas hyötyy suuresti siitä, että saa startata toiseen kokonaiseen kauteen tallin riveissä.

– Ferrari antoi testeissä kaikkensa ja tykitti nopeimpia kierroksia. Toisen testiviikon aikana Sebastian Vettel ja Kimi Räikkönen olivat tuloslistan kärjessä kolmena päivänä neljästä. Ferrari puristaa kovaa viime kauden pettymysten jälkeen ja toivoo, että auto sopisi tällä kaudella tasaisemmin erityyppisille radoille.

– Sitten ovat Red Bull ja McLaren, joita molempia vauhdittaa nyt Renault’n moottori. Ne saavat kilpailijakseen myös itsensä Renault-tallin. Minusta vaikuttaa siltä, että taistelu Mercedeksen ja Ferrarin takana käy entistä kuumempana. Kun Red Bull ja McLaren yrittävät molemmat pyrkiä voittokantaan, on mahdollista, että entistä useampi kuljettaja yltää voittoihin. Daniel Ricciardo ja Max Verstappen voittivat viime vuonna, ja heidän voi ilman muuta odottaa pystyvän taas samaan.

– Fernando Alonso jättää taakseen McLaren-Honda-kumppanuuden pettymykset, ja jos yhtään ymmärrän kilpailuviettiä, hän haistaa voittomahdollisuudet ja tekee kaikkensa onnistuakseen. Hän kellotti Barcelonan toisen testiviikon kolmanneksi nopeimman ajan, mikä osoittaa hänen motivaationsa. Lisäksi tallikaveri Stoffel Vandoorne seuraa hänen kannoillaan joka askeleella. Red Bullin ja McLarenin taistelusta tulee mielenkiintoista seurattavaa, ja odotan Renault’n Nico Hülkenbergin ja Carlos Sainzin järjestävän myös yllätyksiä.

– Yllätyksistä puheen ollen amerikkalainen Haas-talli herätti paljon kiinnostusta omilla testituloksillaan. Ottaen huomioon heidän vahvuutensa sekä nyt Hondan moottoreita käyttävän Toro Rosson vakuuttavan esityksen tuntuu siltä, että keskikasti on erittäin lähekkäin. Williams, Force India ja Alfa Romeon sponsoroima Sauber puristavat kaikki täysillä. Mielestäni mikään talli ei näytä erityisen heikolta, mikä lupaa hyvää koko lajille.

– Tämän hetkinen ennusteeni on, että Mercedes ja Ferrari taistelevat kärjessä, ja että Red Bull ja McLaren pyrkivät mukaan voitto- ja palkintopallikamppailuihin. Myös Renault on mukana kahinoissa, ja muiden keskikastin tallien välinen kisa vaikuttaa erittäin tiukalta. Kaudesta tulee jännittävä, Häkkinen päättää.