Räikkönen karisti ruosteet vasta päätöspäivänä

Heikki Kulta

Kimi Räikkönen kiillotti taas kilpeään talvitestien ykköstykkien joukossa. Nyt 38-vuotias suomalaiskonkari on puristanut vähintään yhden testipäivän pohja-ajan siitä asti, kun palasi F1-ympyröihin kaudeksi 2012.

Talvitestien paaluajalla ei kuitenkaan ole koskaan ollut painoarvoa, kun varsinainen MM-kausi käynnistyy. Sen Kimi tietää enemmän kuin hyvin aloittaessaan uransa 16. F1-sesongin kahden viikon kuluttua Australiassa.

– Ei sillä ole väliä, kuka on kärjessä testeissä, vaikka ei siitä haittaakaan ole. Vasta parin viikon kuluttua alkavat ne ajamiset, jotka jotain merkkaavat, Räikkönen muistutti Turun Sanomille, kun kuuli pohja-aikatilastostaan.

Räikkönen pääsi ajamaan päätöspäivänä 157 kierrosta eli yli puolet hänen koko testimäärästään. Epäonnekas Kimi ajoi koko joukon toiseksi vähäisimmän kierrosmäärän. Vain McLarenin Fernando Alonso sai vähemmän kilometrejä mittariin.

Siinä missä Räikkönen ajoi niin vähän, tallikaveri Sebastian Vettel oli sitten koko joukon uutterin. Hän ajoi yhteensä 641 kierrosta, kun viime vuoden työnsankari Mercedeksen Valtteri Bottas kiersi rataa 584 kertaa.

Lumipyry ja vatsatauti verottivat Räikkösen ajamisia.

– Nyt olo oli ihan ok, ja oli hyvä, kun sain ajetuksi kierroksia ja kokeilluksi eri asioita. Aina siellä voisi kokeilla miljoonia juttuja, jos aikaa olisi rajattomasti. Nyt kisasimulaatio oli ensimmäinen kerta, kun pääsin ajamaan uutta autoa kunnolla ja katsomaan, millainen se on kisassa.

– Kaiken kaikkiaan saimme kohtuulliset päätöspäivät näille testeille, ja opimme paljon. Ihan hyvältä auto tuntui, vaikka en hirveästi ajanutkaan. Hyvä fiilis jäi, vaikka vähän se auto vielä puskeekin, Räikkönen luokitteli.

Uuden pinnoitteen saaneesta Katalonian Grand Prix -radasta Räikkönen pitää.

– On se siistiä, kun se on näin tasainen, eikä enää karkea. Muistan hyvin, millaista röykytystä täällä on ollut.

Ferrarilla on rankimmat paineet kireän MM-taiston järjestämiseksi. Vettelin ja Räikkösen kisasimulaatiot Barcelonassa verrattuna Mercedeksen Valtteri Bottaksen ja Lewis Hamiltonin vastaaviin eivät kuitenkin sujuneet erityisemmän lupaavissa merkeissä.

Bottas pisti torstaina Vettelin totiseksi, eikä hymyä näkynyt Räikkösen kasvoiltakaan, kun perjantaina Hamiltonin kisaveto oli Ferraria vahvempi. Bottas oli ollut vielä tallikaveriaankin nopeampi omassa kisaharjoituksessaan.

– Näitä simulaatioita on turha verrata toisiin. Me vasta tutustumme autoon. Oli tärkeä päästä ajamaan, että vähän saa tuntumaa. Tästä päivästä jäi ainakin positiiviset fiilikset, Räikkönen muistutti.

Talvitestien nopeimmat ajat

1) Sebastian Vettel Ferrari 1.17,182 (8.3.) - hyperpehmeä

2) Kimi Räikkönen Ferrari 1.17,221 (9.3.) - hyperpehmeä

3) Fernando Alonso McLaren 1.17,764 (9.3.) - hyperpehmeä

4) Daniel Ricciardo Red Bull 1.18,047 (7.3.) - hyperpehmeä

5) Carlos Sainz Jr Renault 1.18,092 (9.3.) - hyperpehmeä

6) Kevin Magnussen Haas 1.18,360 (8.3.) - superpehmeä

7) Pierre Gasly Toro Rosso 1.18,363 (8.3.) - hyperpehmeä

8) Lewis Hamilton Mercedes 1.18,400 (7.3.) - ultrapehmeä

9) Romain Grosjean Haas 1.18,412 (9.3.) - ultrapehmeä

10) Valtteri Bottas Mercedes 1.18,560 (7.3.) - ultrapehmeä

11) Nico Hülkenberg Renault 1.18,675 (8.3.) - hyperpehmeä

12) Stoffel Vandoorne McLaren 1.18,855 (8.3.) - hyperpehmeä