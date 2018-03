Täydellistä kierrosta Hamiltonille ei olekaan

Heikki Kulta

Nelinkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton ei ole pitkällä F1-urallaan ajanut vielä koskaan täydellistä kierrosta. Asia paljastui, kun testipäivänä kysyttiin, oliko yksikään hänen ajamistaan kierroksista täydellinen.

– En ole koskaan ajanut täydellistä kierrosta. Eikä testipäivänä ajetakaan sataprosenttisella teholla, vaan vain sen verra, että mennään mutkat ympäri. Täällä autoamme ei ollut säädetty aika-ajovetoja varten, Hamilton kuittasi.

Eikö sitten yksikään Hamiltonin urallaan ajamista 30000 kierroksesta ole sitten osunut täysin kohdalleen?

– Ei ole. Tätähän F1 on. Juttu on juuri siinä, ettei täällä koskaan saa täydellistä kierrosta. Lähelle sitä voi päästä, mutta juuri siksi tämä onkin niin kiehtovaa.

Mainos

– Jos sitten olen ajanut ne 30000 kierrosta, ja jos niistä vaikka tuhat tai kymmenentuhatta olisi ollut täydellisiä, tämä olisi todella tylsää. Joku vertaili minua Roger Federeriin. Katson Rogeria aina ylöspäin, mutta olen varma, että jos hänkin pelaisi joka kerta täydellisen ottelun, hänenkin motivaationsa katoaisi, koska se olisi liian helppoa. Täydellisyys pakottaisi huippu-urheilijan hakemaan jotain vaikeampaa saavutettavaa.

– On hienoa, miten autot kehittyvät koko ajan. Meillä on erilaiset autot, erilaiset kelit, erilaiset tuntemukset – on hyviä ja on huonoja päiviä, välillä nousee sängystä väärältä, välillä oikealta puolelta. Aina kohtaa jotain erilaista.

– Eikä tässä urheilussa ole yhtään mutkaa, jonka olisi ajanut aika-ajossa täydellisesti. Aina voi parantaa. Kun katson aika-ajon jälkeen dataa, huomaan jonkun paikan, missä olisi voinut jarruttaa hieman aiemmin ja siten voittaa aikaa, kun pääsee mutkan kovempaa.

– Siihen tietysti aina pyritään, ja kun pääsee lähelle, tulee loistava tunne, mutta turhautuu, kun jälkikäteen huomaakin, että olisi voinut mennä paremminkin.

Uutta Mercedeksen autoa Hamilton kehui vuolaasti.

Onko se diiva kuin edeltäjänsäkin?

– Toto Wolff kutsui viime vuoden autoa diivaksi, emme me kuljettajat. Tämän auton me vasta opettelemme tuntemaan toisiamme, enkä todellakaan sanoisi sitä diivaksi. Taas tuntee, että on paljon enemmän downforcea, ja on mahtava tunne vetää kolmannesta ja yhdeksännestä mutkasta kaasu pohjassa. Yhdeksättä mutkaa en koskaan ennen ole pystynytkään ajamaan täysillä, Hamilton tuumaili.