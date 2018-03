Vettel arvosti kierrosmääräänsä ennätysaikaa enemmän

Heikki Kulta

Sebastian Vettel veti torstaina lävitse täyden Grand Prix -viikonlopun ohjelman. Aamulla hän ajoi harjoitukset ja aika-ajon, iltapäivällä sitten itse kisan.

Aika-ajovedon kierrosaika 1.17,182 hyperpehmeillä renkailla veti kaiken huomion, mutta myös kisasimulaatiossa Vettel teki tasaisen varmaa työtä.

Kärkiaikaansa Vettel vähätteli saman tien.

– Se nyt on vain aika. On ollut paljon aikoja, mutta se, mikä on tärkeää, oli se, kun auto toimi koko päivän. Ajoimmehan lähes 200 kierrosta. Se on todella hyvä määrä. Olot olivat nyt paremmat kuin keskiviikkona. Vertailu on aina hankalaa, ja ajoilla on merkitystä vasta parin viikon kuluttua Australiassa. Silloin alkaa vakavampi kamppailu, Vettel linjaili.

Maailmanmestari Lewis Hamiltonilta kysyttiin mielipidettä Vettelin ajasta, mutta hän ei edes tiennyt uudesta ennätyksestä. Hamilton painottikin, että testiajoilla ei koskaan ole ollut sen suurempaa merkitystä, kun kaikkien ohjelmat yleensä poikkeavat toisistaan.

Hamilton oli innoissaan uuden ratapinnoitteen tarjoamasta pidosta.

– Ensimmäistä kertaa pystyimme vetämään yhdeksännen mutkan kaasu pohjassa. Se oli jännää. Meillä on Mercedeksellä hyvä ohjelma, kun ajamme päivät puoliksi. Silloin ei ikinä kyllästy, ja me kuljettajat pysymme koko ajan raikkaina ja annamme tarkkaa palautetta.

Valtteri Bottas oli todella tyytyväinen kisasimulaatioonsa, jonka Hamilton vuorostaan hoitaa perjantaina.

– Torstai oli niitä parhaita päiviä, jolloin opimme kuljettajan näkövinkkelistä kaikkein eniten. Ajoin ensimmäisen kunnon kisasimulaation oikealla kisapituudella. Siinä pitää latautua kuin kisaan ja yrittää ottaa kaikki irti autosta ja renkaista. Kisapituus tällä tavalla antaa enemmän aikaa kaiken oppimiseen ja keräämään kokemusta erilaisista ajolinjoista, Bottas suitsutti.