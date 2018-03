Onnistunut kisaharjoitus kruunasi Bottaksen testit

Heikki Kulta

Valtteri Bottas on nyt kolmessa päivässä tämän viikon paremmissa keleissä ajanut yhteensä 268 kierrosta. Kärkiaikojen sijasta mestaritiimi on keskittynyt mahdollisimman maksimaalisiin kisavalmisteluihin.

Mercedeksen uuteen autoon tuli jo uusi aeropaketti tälle viikolle– mm. uudet sivuponttoonit. Australiaan pientä päivitystä tulee vielä lisää.

– Nyt on tosiaan tullut hyvin maileja. Tuntuu ihan siltä, että olen valmis kisaan. Tästä sai hyvää luottamusta siihen, kun auto pelasi niin mainiosti koko kisasimulaation ajan.

– Olen tyytyväinen, kun olemme saaneet tosi paljon tästä viikosta. Kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan, ja kun itse tunnen olevani valmis kisaamaan, se todistaa, että talvitestit ovat onnistuneet hyvin, Bottas kiitteli Turun Sanomille.

Entä sitten Mercedeksen kovimmat kilpailijat?

– Näillä näkymin Red Bull näyttää olevan lähimpänä, suomalaiskuski arvioi.

Yllättäen Bottaksen ohjelmassa perjantaille ei ole aika-ajoharjoitusta.

– Ei sellaista ole suunnitelmissa. Tein jonkinmoisen harjoituksen ja sentyyppisiä vetoja jo keskiviikkona, vaikka siinä jäikin aika lailla sitä pelivaraa.

Uudella asvaltilla radan luonne ei muuttunut ainakaan siltä osin, että se kuluttaa edelleen rankasti rengasta. Entä täytyykö kuljettajan opetella aika-ajovetoon erilainen lähestyminen, koska lataamalla ensimmäisen sektorin mutkat liian rajusti, renkaat eivät enää pidä kierroksen lopussa?

– On se ennenkin ollut tällaista. Varsinkin sitten kesällä, kun täällä ajetaan kilpaa ja asvaltti on pitävämpi. Näissä keleissä on muutenkin hankala saada rengasta toimimaan, eikä kukaan oikeastaan pysty tekemään aikaa ensimmäisellä kierroksella, Bottas summaili.

Talvitestit päättyvät perjantaina. Mercedeksellä Hamilton ajaa aamun, ja Bottas päättää työt iltapäivällä. Ferrarilla koko päivän ajaa Kimi Räikkönen, joka torstaina keräsi viruksen viemiä voimia perheensä parissa hotellilla.