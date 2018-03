Heikki Kullan F1 -kolumni: Lastentarhan terveiset

Kolumni 8.3. Niin sanotut lastentaudit ovat usein vaivanneet ihkauusia F1-autoja, ja estäneet täysipainoisen ajamisen ensimmäisinä testipäivinä. Keskiviikkona Barcelonan testivarikolla ’lastentauti’ pysäytti sitten kuljettajan, vaikka auto olisi huokunut toimintavalmiina pilttuussaan.

Kimi Räikkönen menetti aamujakson ajamiset sairastuttuaan vatsatautiin tiistaina. Pöpön hän oli saanut mitä ilmeisimmin kolmevuotiaalta pojaltaan Robiniltä, joka puolestaan oli hakenut sen lastentarhasta.

Vaikka vatsatauti iskeekin rajusti, ja imee helposti voimat, Räikkönen pystyi kuitenkin palaamaan ajohommiin jo iltapäiväksi. Naureskelimme Minttu Räikkösen kanssa, että se on sitä suomalaista sisua.

Testipäivänä radalla ahersi näin lopulta kaksi suomalaiskuskia.

Australian Grand Prix -lähtöruudukko runsaan kahden viikon kuluttua poikkeaa perinteisistä melkoisesti. Suomella on siinä ensi kerran enemmän kilpakuskeja kuin briteillä ja yhtä monta kuin Saksalla.

Vain Ranskalla on Suomea enemmän miehitystä lähtöruudukossa. Tricolorilla on kolme kuskia. Suomen ja Saksan lisäksi myös Espanjalla on kaksi miestä mukana. Muut ovat yhden edustajan varassa.

Heikki Kulta