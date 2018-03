Sirotkin rakentaa F1-uraansa insinöörin täsmällisyydellä

Heikki Kulta

Sergei Sirotkin pitää Venäjän värit F1-kartalla kuljettajana, mutta yhtä hyvin hän voisi ahertaa varikolla myös insinöörinä. Moskovalainen sai insinöörin paperit viime vuonna ennen kuin lunasti paikan Williamsilta kilpakuskina.

Isä Sergei Sirotkin Senior on huippuluokan lentokoneinsinööri. Näin ainakin aerodynaamiset hienoudet ovat hyvin venäläisperheen hallinnassa.

– Voisin antaa paljonkin palautetta jokaiselta testikierrokselta, mutta keskityn insinööripuolen sijasta ajamisasioihin, Sirotkin selvitti keskiviikkona valmistautuessaan omaan ajovuoroonsa Williamsin FW41 -autolla.

Sirotkinilla on F1-kokemusta vuodesta 2014 lähtien. Silloin hänellä oli testisopimus Sauberin kanssa. Kun tallipaikkaa ei tullut, venäläiskuski siirtyi Renaultin leiriin ja ajoi tiimin autoa yhteensä viidessä perjantaiharjoituksissa GP-viikonloppuina.

Kilpatuntumaa Sirotkin piti yllä GP2- ja sittemmin F2-tasolla.

Sirotkin kuuluu SMP Racingin kuskiakatemiaan, jonka johtoportaassa toimii suomalainen F1-veteraani Mika Salo.

– Terveisiä Mikalle. Hän on hoitanut ehdottoman hienosti hommansa kuskiakatemiassa, ja hänellä on ansiot siitä, missä olen nyt ja myös siitä, millainen kuljettaja minusta on tullut, Sirotkin ylisti, kun Turun Sanomat kysyi häneltä Salolta saamastaan avusta urallaan.

– Riippuu ihan siitä, miten vakavissaan itse kukin uraansa rakentaa, ja kuinka paljon haluaa eteenpäin, mutta Mikalta saamani vihjeet ovat olleet arvossaan, ja on ilo tehdä töitä hänen kanssaan. Mikalla on laaja kokemus, ja hän tietää, mistä puhuu, Sirotkin kiitteli.

Aiemmista venäläiskuskeista Vitali Petrov oli parhaimmillaan kolmas Australiassa ja Daniil Kvjat toinen Unkarissa. Onkin helppo arvata, mikä tähän sopisi jatkoksi Sirotkinin tulokseksi.

– Minusta tulee voittaja!

Tässä vaiheessa Sirotkin ei kyllä lähde erittelemään tavoitteitaan debyyttikaudelleen.

– Ei ole realistista asettaa vielä mitään tavoitetta, kun kelit ovat olleet tällaiset ja ajamiset ovat jääneet niin vähiin. Pyrin vain tekemään parhaani. Toivottavasti kilometrejä tulee paljon ennen avauskisaa. En kyllä usko, että olisin menettänyt muihin verrattuna ratkaisevan paljon, koska kaikilla on ollut samat pulmat sään kanssa, venäläistulokas julisti.