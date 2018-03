Heikki Kullan F1-kolumni: Ylivoiman ylikuormitusta

Heikki Kulta

Kolumni 7.3. Viime vuonna kärkitiimien voimasuhteet heittelivät radalta toiselle, kun joku areena sopi paremmin Mercedekselle ja toisella taas Ferrari oli iskukykyisempi.

Tällä kaudella vastaavaa ei ole odotettavissa, kun Mercedeksen ja Ferrarin uudet autot ovat selvästi ottaneet opikseen toistensa vahvoista puolista. Tämä edesauttaa kummankin sopeutumista paremmin eri ratatyypeille.

Niinpä Ferrarin pitäisi olla viime vuotta parempi nopeilla radoilla, kun Mercedes tulee sitten lähemmäs hitaammissa paikoissa.

Mercedeksen mestarileirissä kaihdetaan ylpeilyä viime vuosien hybridiajan ylivoimasta. On kuitenkin mykistävä tilasto, että neljän viime kauden 79 kisasta hopeanuolella on voitettu 63 kertaa. Ferrari ja Red Bull ovat samana aikana voittaneet kumpikin kahdeksan kisaa.

Kahdeksalla radalla Ferrari on voittanut kaikki neljä kisaa neljän vuoden aikana. Ne ovat aakkosjärjestyksessä Abu Dhabi, Austin, Monza, Red Bull Ring, Shanghai, Silverstone, Sotshi ja Suzuka.

Ferrari ja Red Bull tekevät parhaansa, että ainakaan kaikilla kahdeksalla radalla Mercedeksen ylivoima ei enää jatku.

Testien perusteella on vielä mahdoton sanoa mitään, mutta yleinen käsitys on, että Ferrari on päässyt lähemmäs Mercedestä, kun Red Bull puolestaan on tavoittanut kumpaakin. Kukaan ei tosin vielä ole väläyttänyt varsinaista kilpailukykyään.